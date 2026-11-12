AMSS: Magla, kiša i mokri kolovozi

Omoljica: "Danima pečenja" u nedelju
13:00
12.11.2026
U većini krajeva Srbije danas će vožnja biti otežana zbog povremene kiše i mestimično mokrih kolovoza, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).Porast dnevnih temperatura utiče na pojavu magle.
Na pojedinim deonicama vidljivost može biti manja od 100 metara.
U južnom Banatu, Podunavlju, kao i na prevojima Timočke i Negotinske krajine vožnju dodatno otežava vetar.
Na naplatnim rampama nema zadržavanja. ; Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.
Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko tri sata, a na prelazu Šid oko sat. ;
(Pančevac)
13:00
12.11.2026
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