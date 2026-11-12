AMSS: Magla, kiša i mokri kolovozi

U većini krajeva Srbije danas će vožnja biti otežana zbog povremene kiše i mestimično mokrih kolovoza, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).Porast dnevnih temperatura utiče na pojavu magle.

Na pojedinim deonicama vidljivost može biti manja od 100 metara.

U južnom Banatu, Podunavlju, kao i na prevojima Timočke i Negotinske krajine vožnju dodatno otežava vetar.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja. ; Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.

Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko tri sata, a na prelazu Šid oko sat. ;

(Pančevac)