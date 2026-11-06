Svi putevi u Srbiji prohodni i bez snega

Todorović o vremenu u drugoj polovini meseca i snegu
20:00
06.11.2026
Svi putni pravci u Srbiji su prohodni i na njima nema snega, saopštili su “Putevi Srbije“ prema Izveštaju zimske službe.
Najavljena je mogućnost pojave magle na deonicama duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.
U okolini Zaječara učestali su sitni odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima i najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na putu II A 221 deonica Knjaževac – Kalna (klisura Korenatac).
Kako je saopšteno, svi prilazi graničnim prelazima i zimskim turističkim centrima su prohodni.
“Putevi Srbije“ apeluje da vozači kreću na put sa zimskom opremom i lancima i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu uz maksimalan oprez.
(Pančevac)