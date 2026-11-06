Svi putevi u Srbiji prohodni i bez snega

Svi putni pravci u Srbiji su prohodni i na njima nema snega, saopštili su “Putevi Srbije“ prema Izveštaju zimske službe.

Najavljena je mogućnost pojave magle na deonicama duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

U okolini Zaječara učestali su sitni odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima i najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na putu II A 221 deonica Knjaževac – Kalna (klisura Korenatac).

Kako je saopšteno, svi prilazi graničnim prelazima i zimskim turističkim centrima su prohodni.

“Putevi Srbije“ apeluje da vozači kreću na put sa zimskom opremom i lancima i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu uz maksimalan oprez.

(Pančevac)