JAK ZEMLJOTRES U JAPANU Potres pogodio ostrvo Šikoku, nema opasnosti od cunamija

Zemljotres jačine 6,3 stepeni po Rihteru pogodio je danas ostrvo Šikoku u Japanu.

Potres je zabeležen u 14.48 časova po lokalnom vremenu na 17 kilometara od Uvajime na dubini od 26 kilometara, prenosi EMSC.

Kako se navodi na sajtu EMSC, potres je „trajao deset sekundi ali se nije toliko snažno osetio“.

🔔#Earthquake (#地震) M6.3 occurred 16 km W of #Uwajima (#Japan) 7 min ago (local time 23:14:47). More info at:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/VPuwE99UTf

🖥https://t.co/4wJtzJf0tI pic.twitter.com/NXoDpbCqRs

— EMSC (@LastQuake) April 17, 2024