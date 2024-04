BORBA PROTIV TRGOVINE LJUDIMA Radionice Crvenog krsta Pančevo u osnovnim i srednjim školama

Trgovina ljudima je oblik modernog ropstva i predstavlja zloupotrebu ljudskih bića i povredu njihovih osnovnih ljudskih prava radi sticanja materijalne koristi. Crveni krst Pančevo aktivno je posvećen radu u borbi protiv trgovine ljudima i organizuje radionice za decu osnovnih i srednjih škola .

Velike razmere problema trgovine ljudima i njegov uticaj na život i zdravlje ljudi dovele su do aktivnog uključivanja Crvenog krsta Srbije da se spreči i olakša ljudska patnja,u ovaj program uključen je i Crveni krst Pančevo sa svojim edukovanim volonterima organizuje radionice po školama kako bi približili odakle sve vreba opasnost da neko bude prevaren.

– Imamo veliku podršku od strane Grada Pančeva i lokalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima i svi delujemo sa jednim ciljem da upoznamo mlade sa opasnostima kada je trgovina ljudi u pitanju. Šta je to sve trgovina ljdima i na koje sve načine mogu biti izloženi. Naši edukovani volonteri i volonterke posećuju osnovne, ali i srednje škole sa predavanjima i radionicama na ovu temu. To je jedan veliki program koji mi sprovodimao i za koje nas i same škole pozivaju. Nas pozivaju iz škola i razgovaramo na ovu temu, rekala je Milica Todorović sekretarka Crvenog krsta Pančevo.

Crveni krst Pančevo vredan je član Tima za borbu protiv trgovine ljudima grada Pančeva, koje je obrazovalo Gradsko veće grada Pančeva. Koriste raznovrstan i interesantan didaktički materijal u radu sa decom i mladima. Crveni krst Pančevo ima veliki broj volontera koji su obučeni za rad sa mladima na temu trgovine ljudima. Program je namenjen građanima svih uzrasta, ali fokus je na radu sa decom i mladima od 6 do 18 godina u okviru predškolskih i školskih ustanova.

(Pančevac/RTV Pančevo)

CRVENI KRST: Važno je brinuti o svom zdravlju

ZAJEDNO SMO JAČI Crveni krst Pančevo u Bagremari