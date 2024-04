IZMENJENA UREDBA O EKOLOŠKIM TAKSAMA: Status privrednog subjekta određuje visinu nadoknade!

Država je odlučila da ove godine selektivno menja iznos ekološke takse, odnosno, za pojedine kategorije privrednika one će biti znatno više.

Po pravili, privrednici su plaćali ovu taksu u iznosu definisanom kao mikro pravna lica, ali će izmenom uredbe i oni biti svrstavani u različite kategorije po veličini itd. Naime, država će određivati veličinu eko-takse po principu: veća firma – veća taksa. U načelu, u Srbiji posluje firme u kategoriji većoj od „mikro“ ukoliko imaju više od 10 zaposlenih i godišnje poslovne prihode veće od 700.000 evra ili ukupnu aktivu veću od 350.000 evra.

Prema prošlogodišnjem izveštaju Agancije za privredne registre takvih preduzetnika je nešto više od 1.600 i oni će na ime eko-takse ove godine platiti bar desetostruko veći iznos, u odnosu na onu plaćenu 2023. godine. Ujedno prema izmenama pravilnika Prijavu za utvrđivanje godišnje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine privrednici od ove godine podnose ranije – do 30. aprila, a ne kao što je do sada bilo – do 31. jula.

Vlada Republike Srbije je nedavno usvojila izmenu uredbe kojom se određuju iznosi eko-takse za preduzeća i preduzetnike u zavisnosti od toga u koju od tri grupe delatnosti spadaju: one sa velikim negativnim uticajem na životnu sredinu, srednjim ili malim negativnim uticajem na životnu sredinu. Definisano je 12 utvrđenih iznosa eko-taksi, pošto su preduzeća i preduzetnici svrstani u četiri grupe firmi: velike, srednje, male i mikro. Do sada su svi preduzetnici bili svrstani u kategoriju „mikro pravnih lica i preduzetnika“ i plaćali su najniže takse u svakoj grupi zagađivača, međutim, po novom Pravilniku preduzetnici se izjednačavaju sa preduzećima u svih 12 kategorija.

Stoga, vlasnik firme koji posluju u delatnostima sa velikim negativnim uticajem na životnu sredinu i koji e do sada plaća 20.000 dinara, kao i mikro preduzeća, od ove godine će, ukoliko premašuje kategoriju mikro preduzeća (precizno utvrđuje Zakon o računovodstvu), plaćati čak deset puta više – 200.000 dinara. S druge strane, preduzetnik koji posluje u „najskupljoj kategoriji“ zagađivača, a svrsta se u „srednja pravna lica i preduzetnike“, od ove godine plaćaće pola miliona dinara, umesto 20.000 dinara, dok je za „veliko preduzeće i preduzetnika“ u ovoj kategoriji predviđena taksa od dva miliona dinara.

Najmanje eko-takse, po Uredbi o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu i iznosima naknada, platiće preduzetnici koji se bave naukom, obrazovanjem, osiguranjem, sportom, ali i kockanjem i klađenjem i dr – 5.000 dinara godišnje. Oni koji sakupljaju neopasan otpad, koji se bave nekim granama poljoprivrede, proizvodnjom baterija i akumulatora, proizvodnjom oružja i municije, proizvodnje ulja i masti, sladoleda, prerade mleka i dr. plaćaće eko-taksu 10.000 dinara. Mikro firme i preduzetnici u grupi delatnosti koje najviše negativno utiču na životnu sredinu plaćaju dvostruko, 20.000 dinara. Tu spadaju delatnosti rudarstva, uzgoja životinja, proizvodnja papira i kartona, predmeta od plastike, aluminijuma, bakra dr.

(Pančevac/Z.S)

