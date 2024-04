KARDIOLOG UPOZORAVA: Suplementi ne mogu da zamene lekove! NAJVIŠE UMIREMO OD KARDIO – VASKULARNIH BOLESTI! 

Profesor doktor Miloje Tomašević, u emisiji „Uranak“ na televiziji K1 je objasnio zbog čega je borba sa holesterolom najveća bitka. Kardio-vaskularne bolesti predstavljaju vodeći uzrok smrtnosti u Srbiji. U 2021. godini čak pedeset i šest hiljada ljudi je preminulo od posledica ovog zdravstvenog problema.

Kardiolog, profesor doktor Miloje Tomašević, u emisiji „Uranak“ na televiziji K1 je objasnio zbog čega borba sa holesterolom u našoj zemlji predstavlja najveću bitku?

– Naša zemlja spada u grupu koja ima veoma visok kardiovaskularni rizik. Nažalost, nismo se izborili sa faktorima rizika, na prvom mestu je pušenje. Navike u ishrani nisu ispravne, standardizovane; jede se puno brze hrane, jede se štetna masnoća, testenina. Takođe, nismo se izborili s visokim krvnim pritiskom. Kod nas se smatra da, ako ste navikli na visok krvni pritisak, ne boli vas glava i nemate tegobe, da je to potpuno u redu. Ali, naravno da nije. Pritisak je tihi ubica, ne pravi puno simptoma, ali polako oštećuje krvne sudove, mozak, bubrege i dovodi do teških kardiovaskularnih i drugih problema. Mislim da je potrebna sinhronizovana akcija svih nas da bismo se izborili s svim ovim faktorima rizika i da bismo se vratili gde nam je i mesto – rekao je on.

Postoji HDL holesterol koji smatramo pozitivnim, jer vrši povratni transfer holesterola i na taj način smanjuje nivo holesterola u krvi. Smatramo ga pozitivnim i želimo da bude veći, da bude iznad 1 ili 2 kod žena. Sa druge strane, imamo LDL holesterol i trigliceride koji su štetni holesteroli i povećavaju rizik od ateroskleroze. Bolesnici obično nemaju nikakkvih tegoba i simptome, kada imaju povećan LDL holesterol i trigliceride – rekao je on i dodao:

– Prvi simptomi se javljaju već u odmaklim godinama, kada taj hoelsterol počne da pravi komplikacije, a to su aterosklerotska bolest koja zahvata sve krvne sudove, ali se manifestuje infarktom srca, anginom pektoris, na mozgu moždanim udarom, na nogama bolovima u listovima, pri hodu, disekcijom aorte, prskanjem aorte. Širok spektar bolesti koji zavisi od te izloženosti visokog holesterola. Na prvom mestu LDL visok holesterol, a onda i trigliceridi.



Ukoliko je povišen HDL holesterol, prof dr. Tomašević kaže da on deluje protektivno ukolliko je povećan i LDL holesterol.

– Na neki način on nas štiti od povećanog rizika koji sa sobom nosi LDL. Ne mora uvek da znači, ali u većini situacija jeste tako. Zbog toga smo malo oprezniji kada dajemo lekove za LDL. Priroda se postarala sama da nas zaštiti od tog visokog LDL-a, samim tim što imamo i HDL. Za razliku od LDL-a na HDL možemo sami da utičemo redukcijom telesne težine, smanjenjem alkohola, povećanjem fizičke aktivnosti. Na nivo LDL-a možemo uticati samo 10 posto i pošto je on osnovni nosilac kardio vaskularnih rizika, mi moramo najčešće lekovima da utičemo na povećani LDL i da probamo da ga normalizujemo – rekao je on.



Lekovi za povećan holesterol

– Glavni lekovi pripadaju lekovima koje zovemo statinima. Oni su vrlo široka grupa lekova, koja se teško probijala. Stari su lekovi i imamo ogromno iskustvo sa njima. U studijama svetskim i kod nas, oni su osnovna terapija, vrlo su zaštitni, dosta su bezbedni, ali i dalje postoji otpor u narodu. Ljudi lakše uzmu neke suplemente ili OTC preparate ili neke dodatke ishrane, nego što će uzeti statine. To je tako, jer postoji negativna kampanja. Najviše postoji strah od oštećenja jetre. To nije ispravan stav, vrlo su bezbedni. Ako koristimo slabije statine, možemo do 30 posto da smanjimo nivo LDL holesterola, ako koristimo jače i u većim dozama, možemo 50 odsto da smanjimo – rekao je on.

Prirodni preparati za smanjenje holesterola

– Svaki dodat ishrani ili suplement bi bio lek, da je prošao ispit kvaliteta. Suplementi ne mogu da zamene lekove i oni to nisu. Nisam protiv njih, ali sam svestan da mi nemamo dovoljno dokaza da je svaki od njih bezbedan i efikasan u punoj meri. Verovatno neki od njih jesu, mi lekari preporučujemo crveni pirinač, ali svaki suplement bi bio lek da je dovoljno ispitan i da je prošao vremenski ispit u smislu kvaliteta, efikasnosti i bezbednosti – zaključio je prof. Dr Miloje Tomašević u emisiji “Uranak” na televiziji K1.

(Pančevac/K1info)

