MILJKOVIĆ Sve više mladih bahatih vozača na putevima Pančeva

Od 23. februara ove godine kada je počeo da se primenjuje nov zakon o saobraćaju, saobraćajna policija oduela je zbog težih prekršaja 75 vozila od nesavesnih vozača. Na teritoriji Vojvodine oduzeto je ukupno 15 automobila, od toga 6 u južnom Banatu, a 5 u Pančevu.

Aleksandra Miljković, komandir Saobraćajne policijske ispostave u Pančevu objašnjava ko su počinioci najtežih saobraćajnih propisa:

– Vozači od kojih su privremeno oduzeta vozila su učinioci težih prekršaja, a koji su u prethodne 2 godine pravosnažnom presudom osuđeni za teže prekršaje,a to su prekršaji iz kaznene odredbe 329 i 330, a odnose se na nasilničku vožnju, tešku alkoholisanost, odbijanje alko testa i testa na psiho supstance, upravlaljenje vozilom bez vozačke dozvole, prekoračenje brzine u naselju za više od 70 km/h i van naselja za više od 80 km/h-istakla je Miljkovićeva.

Ona je istakla i da zabrinjava podatak što su počinioci najtežih saobraćajnih prekršaja mlađe osobe i to do 25 godina i od njih je najviše vozila privremeno oduzeta i sada se čuvaju na parkingu ministarstva unitrašnjih poslova sve do okončanja sudskog postupka:

– Vozači od kojih su oduzeta vozila nemoraju da budu vlasnici automobila i mogu biti samo korisnici i zato apelujemo na sva lica i fizička i privatna da vode računa kome ustupaju ili izdaju automobil na upravljanje, jer ako dođe do težih prekršaja saobraćajnih propisa ostaće privremeno bez vozila-napominje Aleksandra Miljković.

Zabrinjava i podatak što je u martu ove godine kažnjeno 1016 vozača koji su prekoračili brzinu na putevima u našem gradu, jer to je za 52 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

(Pančevac/ GJ)

