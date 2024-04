MEĐUNARODNI SKUP ORTOPEDA U PANČEVU dr Mitrović: Iskustva lekara će nam mnogo značiti za rad

Međunarodni kurs ortopeda koji se organizuje širom sveta iz oblasti ortopedije i traumatologije održan je u Pančevu u organizaciji Opšte bolnice i Srpskog lekarskog društva. Pored domaćina na skupu ortopeda koji su došli iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Makedonije predstavljene su najveće inovacije iz oblasti ortopedije i traumatologije koje se primenjuju u Evropi.

Tema je da kažemo običnim rečima povrede i svake godine se negde u Evropi organizuje a ove godne organizuje u Pančevu . Praktično u svakom pogledu kurs je veliki i značajan sa jedne strane imamo kolege koje su iz Srbije došle kao i kolege iz Hrvatske, Slovenije, Makedonija i iz Bosne to su mlade kolege ortopedi. Sa druge strane su iskusne kolege predavači i to nisu klasična predavanj već su tu stolovi gde se raspravlja o temi i problematici iz povreda. To je izuzetno značajno kako za kolege iz Pančeva tako i za ostale jert će se ovde videti poslednja reč ortopedije odnosno traumatologije će se spomenuti ovde.

Na odeljenju ortopedije pančevačke bolnice mnoge operacije koje se rade u Evropi primenjuju se u pančevačkoj bolnici zahvaljući interesovanju lekara, a od velike pomoći su bili i odlasci na ovakve kurseve iz ortopedije, odnosno traumotlogije.

– Mi smo imali sreće da smo već učestvovali na ovakvim kursevima i da smo to primenili a vi ste to i propratili uvek ima mesta za unapređenje ali moram da priznam da sve što će se pričati ovde mi već radimo .Od velike važnosti su i iskustva lekara koji su uradili više operacija će nam mnogo značiti za rad, rekao je dr Mihajlo Mitrović.

U Opštoj bolnici pre nekoliko godina počele su da se rade atroskopije kolena, vid hirurgije gde se kamerom “ulazi” u koleno i saniraju povrede. Radi se takozvana zamena prednje ukrštene veze kolena.Takođe urađena je inovativana intervencija kada je mladiću obnovljena hrskavica zahvaljući inovativnoj metodi koju su ortopedi pančevačke bolnice primenili.

(Pančevac/RTV Pančevo)

