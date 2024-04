PRODUŽILA SAM SEBI ŽIVOT ZA 15 GODINA Žana iz Čačka izgubila 80 kilograma za nepunih godinu dana

Čačak – Svako bije neku svoju životnu bitku, a iako se neretko uzima zdravo za gotovo borba sa viškom kilograma može biti izuzetno teška, iscrpljujuća i u stanju je da promeni čitav život pojedinca. To je borba sa samim sobom, a odavno postoji latinska poslovica koja kaže – pobediti sam sebe najlepša je stvar. Neretko i najteža. Žana Marković iz Čačka je žena čije ime je crvenim slovima zapisano u Crvenom krstu, jer je preko 80 puta dala krv a i već se evidentirala kao dobrovoljni donor organa. Pomagala je drugima, ali sebi je teško mogla da pomogne jer je borbu sa viškom kilograma vodila decenijama. Sada je konačno uspela i ona je najbolji motiv svima onima koji ovu bitku i dalje biju.

– Sa viškom kilograma sam se mučila skoro 30 godina, međutim, to je sada prošlost. Želela sam da uradim nešto za sebe, tako da sam operisala želudac 23. juna prošle godine. Ta hirurška intervencija je urađena kod prof. dr Ognjena Skrobića. On me operisao, skinuo 70 odsto želuca, četiri dana sam bila zbrinuta u bolnici i od tog dana se menja moj ceo život u pozitivnom smislu. Dakle, od juna prošle, pa do marta ove godine, izgubila sam 80 kilograma”, rekla je Žana Marković za RINU.

Ona dodaje da je gubitak kilograma u potpunosti promenio njen život, ne samo u fizičkom, nego i u zdravstvenom i psihičkom smislu. Sada se rado ogleda u ogledalu, a osmeh ne skida sa lica.

– Brojne i raznorazne dijete sam upražnjavala godinama, međutim najviše sam gubila kilogram, dva do pet, ponekad i deset za mesec, dva dana, ali to nije ništa vredelo, sve se vraćalo i kilogrami su se ponekad čak i duplirali. Sada, posle ove operacije naučila sam da je najbitnije da se nakon šest sati popodne ne jede ništa. Do tog vremenskog intervala šta smo jeli, jeli, kasnije više ne. Ono što je najvažnije da kažem svima onima koji vode borbu sa kilogramima da sam ja sebi ovom operacijom želuca sebi produžila život za 15 godina. Izbacila sam lekove za pritisak, za srce, lekove za šećer i sada sam prezadovoljna, izjavila je Žana.

Kako kaže, tokom sve vreme ove najveće borbe sa kilogramima, Žana je imala potpunu podršku čoveka koji je sve vreme bio uz nju i morala je da ga pomene.

– Zahvalila bih se jednom čoveku, koji me je bodrio u ovoj borbi, kada sam ja posustajala on mi je davao snagu i ljubav, što je negde bilo mnogo lakše”, kaže.

Kada se govori o danima mladosti Žana ističe da se više ne bi vratila u godine pre 25, 30, sa onim kilogramima, jer je to biila teška bezuspešna borba. Ova Čačanka je žena koja je 85 puta dala krv, ali kako kaže, kad se potpuno oporavi, ponovo će se vratiti dobrovoljnom davanju najdragocenije tečnosti. Kroz osmeh preporučuje svima koji su zdravi i u prilici da postanu dobrovoljni davaoci krvi, da to i učine, jer svaka kap može nekome spasiti život.

