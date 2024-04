SPREMITE KIŠOBRANE Danas oblačno i mestimično sa kišom!

Drugog dana vikenda biće pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, a u planinskim predelima i sa snegom.

Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, posle podne u Vojvodini u skretanju na severozapadni pravac i u pojačanju. Najniža temperatura od 4 do 8, a najviša od 8 do 14 stepeni.

U ponedeljak umereno do potpuno oblačno i iznad većeg dela suvo. Slaba kiša se očekuje ponegde u Banatu i Podunavlju. Vetar slab i umeren, na istoku i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 3 do 7, a najviša dnevna od 11 do 16 stepeni.

(Pančevac/RTS)

