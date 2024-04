USPEH „DINAMOVIH“ POWERLIFTERA: Pančevci u Somboru osvojili 5 zlatnih medalja

Protekle subote je u sali Sokolskog društva u Somboru održano je Prvenstvo Vojvodine u disciplini benč pres, na kome su predstavnici pančevačkog „Dinama“ ostvarili odlične rezultate.

Organizator takmičenja bio je lokalni Powerlifting klub „Sever“ uz pokroviteljstvo Powerlifting saveza Vojvodine. Na ovogodišnjem prvenstvu nastup je zabeležilo 54 takmičara iz 7 klubova, što je rekordan broj po broju takmičarskih prijava. Za Klub dizača tegova „Dinamo“, nastupilo je pet takmičara.

Jovana Radovanov osvojila je 1. mesto u kategoriji seniorki do 84 kg telesne težine. Kod seniora pobednik u kategoriji do 59 kg bio je Vladimir Jović, a Patrick Fic, takođe senior, takmičio se u kategoriji do 74 gde je i on bio prvoplasirani.

U kategoriji juniora nastupio je Jovan Bunčić. On je u konkurenciji do 105 kg zauzeo 1. mesto.

Kod veterana (Masters m1) zlatna medalja u kategoriji do 93 kg pripala je Ljubiši Atanackoviću.

Na takmičenju u Somboru svi predstavnici „Dinama“ postavili su nove pokrajnske rekorde u svojim disciplinama, a naredno takmičenje koje ih očekuje jeste Državno prvenstvo u powerliftingu, koje će se održati u Beogradu 25. i 26. maja.

(Pančevac)

