„FILOZOFIJA LAŽI“: Promocija nove knjige Laša Svensena u Beogradu 25. aprila uz prisustvo autora

Norveški filozof Laš Fr. H. Svensen, autor kultnih knjiga „Filozofija dosade” i „Filozofija straha”, dolazi u Beograd u četvrtak 25. aprila kada će u 19 časova, u knjižari Akademija, u Knez Mihailovoj 35, biti predstavljena njegova nova knjiga „Filozofija laži”, koju tog dana objavljuje „Geopoetika”. Razgovor s autorom vodiće doc. dr Nataša Ristivojević – Rajković.

Knjiga „Filozofija laži” je rezultat opsežnog istraživanja o laganju u svakodnevnom životu. Šta je laž? Da bi se razumeo do kraja pojam laži, moraju se analizirati pojmovi istine, istinitosti, istinolikosti, ali i nebuloza. Laš Svensen takođe istražuje i etiku laganja – zašto je laganje skoro uvek moralno pogrešno, i kako je laganje prijateljima posebno loše, jer pokreće pitanje poverenja.

„Mi se, uporno, samozavaravamo, a istovremeno smatramo da je naša obaveza da budemo iskreni prema sebi.” Od laganja drugih preko laganja sebe, što bi bilo tretiranje laži u najbliskijim odnosima, prelazi se na laž na nivou društva i mesto laži u političkom životu. Nakon što se u ovoj studiji rezimiraju najvažniji filozofski doprinosi razmatranju uloge koju laž može ili treba da ima u politici, pri čemu se raspravlja o misliocima poput Platona, Makijavelija, Hobsa, Vebera, Hane Arent, postavlja se pitanje zašto današnji politički akteri – sa akcentom na državne lidere – lažu i u kojoj meri imaju moralno prihvatljiv razlog za to – od Platonove teorije o „plemenitoj laži” do Donalda Trampa. Svensenov zaključak je taj da, ako tu i tamo slažemo, svi smo većinu vremena pouzdani. Verovanje drugima nas čini ranjivim, ipak „nasamariće vas s vremena na vreme, no bolje je povremeno biti nasamaren nego provesti život u hroničnom nepoverenju prema drugima”.

Knjigu su s norveškog jezika prevele Milica Višnjić i Gorana Knežević.

Povodom Svensenovog dolaska, „Geopoetika” je ponovo objavila i dva kultna naslova – „Filozofija dosade”, originalno objavljen kod nas 2004. godine, bestseler preveden na petnaest jezika i „Filozofija straha”, koju je „Geopoetika” prvi put objavila 2008. godine.

Laš Fr. H. Svensen (1970) je profesor filozofije na Univerzitetu u Bergenu i projekt menadžer u istraživačkoj organizaciji Civita. Objavio je niz knjiga koje su prevedene na dvadeset četiri jezika. „Geopoetika” je, pored ova dva naslova, do sada objavila i knjige „Filozofija mode” (2005), „Filozofija zla” (2006), „Filozofija rada” (2012), „Filozofija slobode” (2013) i „Filozofija usamljenosti” (2017).

