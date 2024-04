URAĐEN VELIKI POSAO ZA NAŠU ZEMLJU U UN Vučić: Nije nam lako da se suprostavimo, ali borili smo se za naš narod

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je iz Njujorka da su njegovi saradnici i on uradili veliki posao za našu zemlju u UN.

Vučić kaže da je na male zemlje pritisak sve uočljiviji i snažniji da glasaju za Rezoluciju o Srebrenici.

– Mi smo, ipak, mala zemlja i nije nam lako da se tome suprostavimo, ali mislim da smo veliki posao za našu zemlju uradili u UN, borili se za naš narod – kazao je on.

Dodao je da su mnogi govorili o potrebi da se razmotri dalje usaglašavanje stavova, da se radi na konsultacijama u budućnosti, ali to ne zavisi od njih ili nas već od podnosioca Rezolucije.

– Nakon jučerašnjih sastanaka sa predstavnicima zemalja Afričke i Južno-američke i karipske grupe u UN, danas sam države iz Azijsko-pacifičke grupe informisao o našoj borbi za istinu, pravo i pravdu i za očuvanje slobodarskog i ponosnog duha srpskog naroda. Upozorio sam na posledice i nepopravljivu štetu koju usvajanje rezolucije o Srebrenici može da ima po stabilnost i budućnost Zapadnog Balkana, poštovanje međunarodnog javnog prava, ali i po kredibilitet samih UN, kao garanta mira i pravnog poretka u svetu – rekao je on.

Podsetio je da, kada Priština ukine dinar, onda Lajčak priča da „nijedna strana nije spremna da prihvati kompromis“.

– Mi ćemo u teškom danu nastaviti svoju borbu. Mali smo suviše za najmoćnije zapadne sile, ali istinu ne možete uvek da pobedite silom. To za nas ipak nešto znači – dodao je Vučić.

Objasnio je da Slovenija vodi odvratnu politiku prema Srbiji i srpskom narodu.

– Ja sam rekao da su Slovenci bili odvratni misleći na sednicu Saveta bezbednosti, to je bila tema i svakome je bilo jasno da se odnosi na pojedinca koji je govorio o tome i odnosi se na njihovu politiku. Ali evo, ponoviću, meni nije problem, svakako da to nije rečnik koji bi trebalo koristiti, ali sam ljudski rekao šta mislim o njihovoj politici. Što se Slovenaca tiče, to što su oni hteli kazati da sam to rekao o Slovencima, ne, o Slovencima kao narodu mislim sve najbolje. Imam mnogo prijatelja, imam porodicu, imam familiju u Sloveniji. To da ne treba da dolazim tako često u Sloveniju shvatio sam kao pretnju i smanjiću dolaske i kod mojih prijatelja i familije, ali ako sam bilo koga uvredio želim da se izvinim celokupnoj javnosti i narodu Slovenije, ali ne i političarima iz Slovenije. Zar nije strašno što sponzorišu rezoluciju o Srebrenici, što ugrožavaju naš teritorijalni integritet? Pozvaću njihovu predsednicu u Beograd i Srbiju ako treba još jednom da se izvinim i kažem da nisam mislio na Slovence i njihov narod – rekao je on.

Ističe da je imao bilateralni sastanak i sa predstavnicima Brazila.

– Sada imamo sa Guterašom, sa Denisom Francisom, on je predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, sa specijalnim savetnikom za pitanje genocida Ujedinjenih nacija, sa predstavnicima Meksika bilateralni. Još mnogo toga večera sa pet ili šest evropskih zemalja imamo takođe sastanak, večeru, koje bar možemo da pitamo, da ne budu protiv nas kao što će većina drugih – kaže Vučić.

Kaže da ti što je nešto nemoguća misija i to što nam nešto izgleda nemoguće, ne znači dasmete da se ne borite.

– Jer ono što vi čuvate i branite i ono na šta ste se zakleli svom narodu i svojim građanima je za vas svetinje, za vas i to najvažnije u životu, a ne strah pred silom i snagom onih koji su mnogo veći i jači. Ali jesmo li mi razgovarali, svima objasnili, ja moram da vam kažem da u svim grupama postoji ogromna, ogromna rezervisanost prema i postupku i procesu kako su neki definisali i mnogi naši prijatelji iz islamskih zemalja čak i kad glasaju za, nije im drago jer znaju da time povređuju prijatelja i hoću samo da vam kažem da i po tom pitanju mislim da smo mnogo toga uradili i dodatno podigli ugled Srbije – ističe on i dodaje da će mnoge zemlje biti uzdržane u glasanju o rezoluciji o Srebrenici.

Kaže da je jedan predstavnik rekao da je neverovatno da je tako mala Srbija uspela da se tako suprostavi, da svi u UN samo govore o tome, a da su sa druge starne sve najmoćnije i najveće sile sveta.

(Pančevac/Novosti)

