POSKUPELA LETOVANJA U GRČKOJ I TURSKOJ: Skupo je, ali jednom se živi?!

Već početkom godine budući turisti, u nadi da će uštedeti, krenuli su da pretražuju internet i bili su neprijatno iznenađeni novim cenovnikom smeštaja. Ali to ih nije obeshrabrilo, pa je uprkos poskupljenju aranžmana na gotovo svim destinacijama broj građana Srbije koji su do sada uplatili letovanje ove godine veći – od dva do pet odsto više uplata nego lane! Najviše građana Srbije i ove godine uplatilo je smeštaj u Grčkoj, premda su cene bile više od 10 do 25 odsto. Na drugom mestu je Turska iako je letovanje u hotelima sa četiri i pet zvezdica u ovoj sezoni skuplje i do 25 odsto nego prošle godine.

Period popusta je završen i sada se povoljan smeštaj može naći samo kao „last minit” ponuda, aranžman pred sam početak putovanja. Paket-aranžmani autobusom u predsezoni su veoma popularni kod Srba i koštali su oko 100 evra. Mnogi tur-operatori ističu da je sve veći broj ljudi koji ne mogu da plate letovanje u sezoni. Sve se više roditelja odlučuje da žrtvuju prve dve nedelje škole kako bi mališane odveli na more.

Predsezona je hit

U Grčkoj je prošle godine prosečna cena za četvorokrevetni studio u sezoni bila oko 800 evra, a sada je oko 950 evra. Cene po kojima vlasnici apartmana izdaju smeštaj agencijama porasle su između 12 i 15 odsto. Struka kaže da agencije zakupljuju na 120 dana i moraju da ukalkulišu i troškove predsezone, koja je ispod svake cene. Kada je reč o Turskoj, cene aranžmana u toj zemlji Mediterana pogurala je ogromna inflacija na lokalnom nivou. Naime, Turci ne daju ponude u „čvrstoj” valuti, već u lirama i to je drastično poskupelo aranžmane. U nekim hotelima sa četiri i pet zvezdica to je i više od 25 odsto – deo troška podrazumeva naplatu razlike u kursu. Tako za letovanje četvoročlane porodice u Turskoj treba dobro odrešiti kesu – u proseku je potrebno između 2.500 i 3.000 evra. Veliki trošak otpada na cene avionskih karata, koje su poskupele i do 20 odsto.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS), u aranžmanu domaćih turističkih agencija u Grčkoj je 2022. godine letovalo 401.079 turista iz Srbije i ostvareno je više od 3,8 miliona noćenja. Na drugom mestu je Turska sa 125.000, ispred Egipta sa 60.603 i Crne Gore sa 55.480 gostiju iz Srbije. Među deset najposećenijih zemalja su i Italija, Španija, Mađarska i Tunis. Prema podacima koje „Juta” dobija od Grčke nacionalne turističke organizacije, broj gostiju iz Srbije je daleko veći od brojki iz zvanične statistike – u 2022. godini bilo je oko 850.000 turista, a prošle godine je taj broj bio iznad milion.

Ko se opredeli za Grčku, moraće da se suoči i s povećanjem dodatnih troškova! Naime, putarine su poskupele i više su za oko 20 odsto (oko 2,40 evra). Dobro je to što će od ove godine polovina svake plaže biti dostupna bez ležaljki, ali će zato takse u apartmani i hotelima biti više nego lani.

Z.S