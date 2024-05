NEĆE BITI LAKO Đoković saznao ko su mu potencijalni rivali na mastersu u Rimu

Masters u Rimu je započet ovog ponedeljka kvalifikacionim mečevima, a od srede će krenuti i glavni žreb, u kojem će igrati i Novak Đoković.

Na žrebu održanom u glavnom gradu Italije Đoković je postavljen za prvog nosioca i u drugom kolu igraće protiv boljeg iz meča Romana Safiulina i kvalifikanta.

Ako prvu prepreku prebrodi i trijumfuje, u trećem kolu projektovan rival mu je Alehandro Tabilo, ali se u tom delu žreba nalazi i sve bolji Jakub Mensik, što bi mogla da bude nagazna mina.

U osmini finala bi mogao da se sastane sa šesnaestim nosiocem Karenom Hačanovim, dok mu je projektovani rival u četvrtfinalu Kasper Rud, koji ga je eliminisao u polufinalu Monte Karla.

Potencijalni protivnik u polufinalu biće mu između ostalih Aleksandar Zverev ili Grigor Dimitrov, dok se u drugom delu žreba nalaze Danil Medvedev, Andej Rubljov, Stefanos Cicipas, Hubert Hurkač i Rafal Nadal, koji započinje protiv kvalifikanta.

The Men’s draw is HERE 🤌#IBI24 | @atptour pic.twitter.com/ZU9jnP6bSX

— Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) May 6, 2024