Ferari predstavio svoj poslednji dragulj – „ferari 12 cilindara“

„Ferari“ je predstavio svoj najnoviji dragulj nazvan jednostavno po motoru od 12 cilindara: „ferari 12 cilindara“. Novi model, naslednik modela „812 superfast“, košta 395.000 evra, a za verziju „spajder“ treba dodati još 40.000 evra.

„Ferari 12 cilindara“ inspirisan je „ferarijem Gran turizmom“ iz pedesetih i šezdesetih godina, ima dva sedišta i motor V12 smešten na prednjem centralnom delu.

Upravo je motor u centru pažnje ovog novog „ferarija 12 cilindara“ – 830 konja koji dostiže 9.500 obrtaja u minutu što omogućava impresivno ubrzavanje od 0 do 100 za 2,9 sekundi i od 0 do 200 kilometara na čas za manje od 7,9 sekundi. Dostiže maksimalnu brzinu od 340 kilometara na čas.

Behold the #Ferrari12CilindriSpider, where the symphony of a naturally aspirated mid-front-mounted V12 engine meets the epitome of driving finesse and emotion.

Crafted for audacious souls seeking the thrill of open-air driving without sacrificing an ounce of V12 allure.#Ferrari pic.twitter.com/Sq04GqIGHe

— Ferrari (@Ferrari) May 3, 2024