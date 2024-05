DOM ZDRAVLJA Dežurne službe i radno vreme za praznike

Za predstojeće prvomajske praznike i Uskršnje praznike, 01.05. 02.05. 03.05. 04.05. 05.05. i 06.05.2024. godine, dežurne službe Doma zdravlja Pančevo će imati sledeće radno vreme:

– Dežurna ambulanta u Pančevu je Zdravstvena ambulanta ,,Gornji grad“ od 07.00 do 19.00 sati.

– Služba za laboratorijsku dijagnostiku radi u vremenu od 07.00 do 19.00 sati (prijem do 18 časova).

– Seoske ambulante rade u vremenu od 07.00 do 12.00 časova.

– Služba stomatološke zdravstvene zaštite dežura od 08.00 do 18.00 sati.

– Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece će raditi od 07.00 do 19.00 časova.

– Služba polivalentne patronaže dežura u vremenu od 07.00 do 12.00 sati, u nedelju 05.05. ne radi.

– Služba kućnog lečenja radi 07.00 do 12.00 sati

– Služba hitne medicinske pomoći će raditi u uobičajenom radnom vremenu od 00 do 24 časa.

– Služba za zdravstvenu zaštitu žena neće raditi

– Centar za prevenciju ne radi.