PUNE PLAŽE SRBA Letnje slike stižu iz Petrovca: Lagano kupanje u moru već 1. maja, a ovako se kreću cene

Petrovac – Osim poznatih planina u Srbiji, poput Zlatibora, Zlatara i Tare veliki broj naših građana odlučio se da provode praznike na Crnogorskom primorju. Najbolji dokaz za to jesu jučerašnje gužve na graičnim prelazima, ali i plaže pune turista. Na prijatnih oko 30 stepeni, mnogi su odlučili i da se okupaju ovog 1.maja.

– Voda jeste malo hladnija, ali pošto je napolju vrućina onda svakako da prija rashlađenje. Suprug, sin i ja odlučili smo se da provedemo prvomajske praznike u Petrovcu na moru, a svuda oko nas možemo da vidimo turiste takođe iz Srbije, rekla je za RINU Mersiha Rovčanin iz Prijepolja.

Ona dodaje da cene uoči zvaničnog početka letnja turističke sezone, u Petrovcu koji važi za jedan od skupljih gradova na Crnogorskom primorju, nisu više u odnosu na prošlu godinu.

– Cena za trodnevni boravak, za tročlanu porodicu u all inclusive smeštaju kreće se od nekih 350 do 500 evra. Kafa je oko dva, sokovi do tri eura. Doručak je oko šest evra po osobi, dok za rućak treba da izdvojite od nekih 10 do 15 evra, takođe po osobi. Kafići su puni ljudi, kao i plaže ali mobilijar poput ležaljki i suncobrana još uvek se ne naplaćuje, ističe Mersiha.

Ako je suditi po prvim danima majima, komšije u Crnoj Gori očekuje dobra letnja turistička sezona. Veliki broj gostiju tokom praznika svoj smeštaj rezervisao je i u sotalim gradovima poput Budve, Bara i Kotora.

Danas je sa radom počela i žičara Lovćen – Kotor koja je svojevrsna turistička atrakcija.

(Pančevac/RINA)