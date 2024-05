Zavšena rasprava o novoj Vladi Srbije, sledi glasanje

Poslanici Skupštine Srbije na prvoj posebnoj sednici raspravljali su o izboru Vlade i ekspozeu mandatara Miloša Vučevića. Predsednica parlamenta Ana Brnabić zaključila je pretres o jedinoj tački dnevnog reda sednice. Predloženi ministri napustili sednicu, jer sledi glasanje o novoj vladi.

Mandatar Miloš Vučević je istakao da su ponosni na projekat „Beograd na vodi“ i da je pitanje cena, pa i cene kvadratnog metra u tom delu grada pitanje tržišta, „dok opozicija dobija najviše glasova baš tamo gde žive najbogatiji“.

Brnabić: „To mi kažete vi, koji sedite pored čoveka koji je meni pretio silovanjem“

Na primedbu Dalibora Jekića, Stranka slobode i pravde, zašto nije kao žena reagovala „na uvrede na račun Marnike Tepić“, Brnabić je upitala:

– Kao žena? To mi kažete vi, čiji narodni poslanik je pretio meni javnim silovanjem. Vi meni držite predavanja šta je kao žena ženi treba da kažem, vi koji sedite pored čoveka koji je meni lično pretio silovanjem. Majko mila, šta ćemo mi ovde sve da vidimo, da doživimo.

„Ponosan sam na projekat Beograd na vodi“

Mandatar Vučević izjavio je da su u vladajućoj koaliciji ponosni na projekat „Beograd na vodi“, da se raduju nastavku njegovog razvoja i da smatraju da je on od koristi ne samo za glavni grad, nego i za celu Srbiju

– I ne vidim zašto briga i nervoza oko cene kvadratnog metra stambenog ili poslovnog prostora tamo. To je pitanje tržišta i to je pitanje za one koji investiraju. Tržište diktira i cenu kvadratnog metra i ponudu, odnosno potražnju. Nigde nisam shvatio i nisam našao vezu između cene noćenja u jednom hotelu i minimalne zarade – rekao je Vučević odgovarajući Dobrici Veselinoviću iz Zeleno-levog fronta.

Vučević je rekao da je to osnov kapitalizma.

– To je pitanje za one klijente koji mogu to sebi da priušte, a na državi je da podiže ekonomski standard, da raste standard, da budu veće plate i penzije, da bude veća minimalna zarada – poručio je.

On je dodao da, ako ima klijenata za taj hotel, to je dobro, a ako nema, snosiće odgovornosti i poslovne konsekvence investitor koji je ulagao u taj hotel.

– Što to vas nervira i što to vas muči. Državu interesuje da li su plaćeni porezi, državu interesuje da li oni koji grade plate doprinos za opremanje, državu interesuje da li se neko novi zaposlio. Država iz toga, iz tih prihoda podiže i stvara uslove za rast, platu i penziju – istakao je Vučević.

– Vi morate da naučite osnove ekonomije. Interesantno sociološki, pa vi najviše glasova dobijate tamo gde žive najbogatiji. A nama spočitavate da smo oni koji od bogatih prave bogatije, a od siromašnih siromašne. Ne gadite se vi tako bogatih kada treba da vas finansiraju i nije vas briga za minimalnu zaradu. Prestanite sa tim jeftinim demagoškim idejama.

„Ne dam da zloupotrebljavate smrt Mijodraga Toškovića“

Ne dam vam da zloupotrebljavate smrt Mijodraga Toškovića, poručio je Mandatar Vučević Dragani Rakić (DS).

– Ne dam vam da zloupotrebljavate smrt Mijodraga Toškovića. To je čovek koji je 23 godine bio u Vojsci, obavljao najteže i najodgovornije poslove. Ja sam bio u njegovoj porodici, video suprugu i dve od tri ćerke, bio na sahrani i razumeo bol te porodice. Ko je vama dao za pravo da to ubacujete u jeftin politički kontekst. Ne dozvoljam vam da bacite ni promil senke na tu tragičnu smrt i pre svega na bol čestite porodice Tošković, supruge Snježane i tri ćerke koje su ostale i koje danas nemaju supruga i oca. Vas neka je stid što ste spomenuli taj događaj, kako biste ne znam šta prikazali, kako valjda država ne vodi računa, pa nam ginu vojnici na vojnim vežbama. To su ljudi koji su se prihvatili odgovornog posla, posla koji nosi veliki rizik, obavljaju najsloženije vojničke zadatke, obučavaju se da brane državu u svim mogućim uslovima, svesni su kakav rizik nose- kazao je mandatar.

(Pančeva)