DVA SREBRA ZA MLADE PANČEVKE Džudistkinje Dinama se iz Kikinde vratile sa medaljama!

Džudo klub Dinamo vratio se sa dve medalje sa međunarodnog kupa u Kikindi na takmičenju za mlađe.

Hristina Dimitrijevska u kategoriji do 32 kilograma osvojila je drugo mesto, dok je Staša Simanić u kategoriji do 44 kilograma, takođe došla do srebrne medalje.

Na pomenutom takmičenju DŽK Dinamo predstavljale su upravo ove dve takmičarke koje su bile uspešne i vratile se sa medaljama u Pančevo.

(Pančevac/RTV Pančevo)

