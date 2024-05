SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU U PANČEVU: Dovoljna je zdravstvena knjižica i overen uput lekara

Dovoljna je zdravstvena knjižica i overen uput od izabranog lekara da zakažete pregled u Savetovalištu za ishranu koje se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Pančevo. Najvažnije da doneti odluku da želite da se zdravo hranite i tako mršavite.

Od nedavno je pri Zavodu za javno zdravlje Pančevo počelo sa radom savetovalište za ishranu koje je namenjeno deci i odraslima. Na pravilan način uz sve laboratorije analize, pod kontrolom lekara specijalista mršavi se na zdrav način.

„Savetovalište za ishranu radi četvrtkom od 8 do 12 i dolazi se sa uputom lekara opšte prakse ili sa pedijatrom i laboratorijskim analizama i urinom“, kaže dr Snežana Đurić.

Nije lako uskladiti loše navike i preći na pravilan i zdrav naćin života.Doktorka Snežana Đurić objašnjava kako svakom pacijentu pravi jelovnik koji je za njega prihvatljiv kako bi istrajao i smnajio broj kilograma.

„Prvo uradim anketu pored samog pregleda da vidimo inače kakve su navike jedne oseobe kada jede i šta jede i onda preporuke pravilne ishrane malo to korigujemo i ubacijemo namirnice koje bi trebalo malo više da koristimo a koje treba izbaciti. Imaju dve voćne užine se jedu zasebno i to je za one koji su uzimali slatkiše i grickalice ćemo zameniti voćkama koje će ih držati site a uneće vitamine i minerale koji su im neophodni“, rekla je dr Snežana Đurić

Dovoljna je zdravstvena knjižica i overen uput da zakažete pregled u Zavodu za javno zdravlje Pančevo i naravno da doneset odluku da želite da se zdravo hranite.

