Vidljivi neprijatelj na KOŽI! SRBIJA je među vodećim zemljama po smrtnosti od MELANOMA

Melanom, jedan od najopasnijih oblika raka kože, predstavlja izazov ne samo za medicinsku zajednicu već i za javno zdravstvo širom sveta. Ono što ga čini posebnim je činjenica da je melanom jedini rak koji se može direktno videti na koži. U Srbiji, sa oko 700 novootkrivenih slučajeva godišnje, stopa incidencije nalazi se na nivou evropskog proseka.

Međutim, zabrinjavajući je podatak da je Srbija među vodećim zemljama po smrtnosti od melanoma. Zašto je to tako? U emisiji „Uranak“ na televiziji K1 na ovu temu govorili su dermatolozi, dr Jelena Stojković Filipović i Savo Pilipović, predsednik Udruženja obolelih od melanoma.

– Melanom je najopasniji oblik raka kože, često smrtonosan. Odgovoran je za 90 posto smrti od svih oblika raka kože, koji su inače česti, ali obično manje zloćudni. „To su neke nove promene koje izgledaju kao mladeži, posebno kod ljudi starijih od 50 godina – rekla je dr Jelena.

Objašnila je na šta ljudi treba da obrate pažnju kako bi se na vreme obratili lekaru.

– Druga stvar je pojava drugih promena koje izgledaju kao nešto drugo, kao što su krvarenje, nezarastanje, svrab, jer melanom obično ima pigment, ali u retkim slučajevima može biti i bez pigmenta, što ga čini još opasnijim. Treća je promena koja liči na mladež, ali se menja po ivicama, boji, prečniku i tome da li raste iznad površine kože. Jako je važno znati da svako može sam sebe pregledati pre nego što poseti dermatologa, što nazivamo samopregledom. Za ljude koji imaju mali broj mladeža nije teško uočiti nešto novo, ali za one s puno mladeža to može biti izazov. U tom slučaju, savetujemo im da fotografišu svoje telo i zatim procene da li se nešto promenilo ili se pojavilo nešto novo – rekla je ona.

U Srbiji od melanoma oboli 700 ljudi godišnje, dr Jelena Stojković Filipović objašnjava da je u početnoj fazi melanom izlečiv skoro 100 odsto.

– Ako se melanom otkrije u ranom stadijumu i nije prodreo na površinu kože, tada je izlečiv u 100 posto slučajeva. Ako se ukloni hirurškim putem, to je jedina terapija i izlečenje je stopostotno. Zbog toga apelujemo da se što ranije otkrije, jer je tada situacija potpuno drugačija u odnosu na slučaj kada se otkrije kasno. U drugom, trećem ili četvrtom stadijumu, kada se već proširio na limfne čvorove ili u udaljene organe – rekla je doktorka.

Objasnila je zbog čega je Srbija u samom vrhu po broju preminulih.

– Većina melanoma se dijagnostikuje u kasnijem stadijumu – rekla je doktorka.

Faktori rizika od nastanka melanoma

– Melanom ima genetski potencijal, pa je prvi faktor rizika da li je neko od srodnika oboleo od melanoma. Postoje određeni geni koji su mutirani, što se naziva familijarni melanom. U određenim slučajevima se to i proverava. Dešava se da ljudi koji imaju melanom zbog greške na određenom genu mogu imati povezanost s drugim kancerima, kao što je rak pankreasa. Drugi faktor rizika je prethodno preležani melanom. Ljudi koji su imali melanom imaju skoro 2,5 puta veći rizik da dobiju još najmanje jedan melanom. Zato je jako bitno biti stalno u kontaktu s tim ljudima i, u zavisnosti od stadijuma melanoma, određuje se koliko često će biti kontrole – rekla je doktorka.

Prevencija

– Izbegavanje sunce i solarijuma – rekla je doktorka.

Savo Pilipović je uspeo da izleči melanom i otkriva kako je saznao da je bolestan.

– Imao sam tu nesreću da mi brat od tetke premine od melanoma tokom bombardovanja. Znao sam šta je melanom, jer mi je majka lekar, i išao sam na kontrole kod lekara više od deset godina, skinuo sam nekoliko mladeža, ali onaj koji je izazvao melanom bio je u kosi i nije bio vidljiv – priča Sava. On je dodao:

– Primetio sam mladež koji mi je počeo smetati, a doktor je primetio promenu tek kada je ošišao dlake. Taj mladež bio je maligni, i 2012. godine počela je moja borba s melanomom. Stvari su tada išle iz lošeg u gore, da bi u decembru 2013. godine dosegao metastatski melanom, to jest četvrti stadijum, gde sam imao sedam metastaza na udaljenim organima. To je u to vreme, kako laici kažu, bila smrtna presuda. Tada nije bilo lekova za metastatski melanom i činilo se da neću dočekati 2015. Ipak, otišao sam na nagovor svoje doktorke u Nemačku i tamo sam primio u to vreme eksperimentalnu terapiju. Hvala Bogu, sada sam živ i zdrav – rekao je Sava.

(Pančevac/K1info)

