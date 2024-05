SIN PABLA ESKOBARA U BEOGRADU: Mislio sam da je moj otac običan bandit

Nakon povratka u hotel Rezidencije Tekendama trećeg decembra 1993. i bolnog i vrlo napetog putovanja na sahranu mog oca u Medeljinu, čvrsto smo odlučili da vodimo normalan život dok god nam to okolnosti dozvole.

Ovim rečima sin najvećeg narko bosa u istoriji Huan Pablo Eskobar otvara knjigu o svom ocu. Delo „Moj otac Pablo Eskobar“, koje je odavno postalo bestseler, a kod nas ga pre nekoliko godina objavila Laguna, ima zanimljiv podnaslov – Priče koje ne bi trebalo da znamo.

Uoči predavanja, koje će biti održano u Mts dvorani u četvrtak 9. maja s početkom od 19 sati, sin Pabla Eskobara, koji je odavno promenio ime u Sebastijan Marokin družio se s novinarima u beogradskoj knjižari Delfi i ponovio te priče koje ne bi trebalo da znamo. Susret s medijima moderirao je pisac i književni prevodilac, koji je s španskog i preveo delo „Moj otac Pablo Eskobar“, Igor Marojević.

„Kada sam imao 16 godina, nakon smrti oca, bio sam prinuđen da promenim ime, jer nije bilo nijedne zemlje koja bi nas, porodicu Pabla Eskobara primila. Jedina opcija bila je da zakonski promenimo imena. Čak i imena naših pasa, zbog neprijatelja koji su nas po njima uhodili. Neki kažu da sam to uradio zato što nisam ponosan na ono što je moj otac radio… I zaista ne mogu da budem ponosan na svo to krvoproliće, na ta ubistva, štetu koju je moj otac načinio Kolumbiji i čovečanstvu. Ali, nisam promenio ime zato što nisam želeo da budem Eskobar, već je to bio jedini način da nastavim negde drugde, van Kolumbije, život“, objasnio je gost Beograda.

Taj ozloglašeni kriminalac Pablo Eskobar je bio nežan otac i suprug, o čemu, kako je podsetio Marojević, Marokin i piše u knjizi. Takođe i da je danas, tridesetak godina nakon smrti, grob Pabla Eskobara, najposećeniji u Kolumbiji. Na tu opasku Pablov sin ocenio je da je život njegovog oca pun kontradikcija:

„Narkos“ je, nažalost, glorifikovao mog oca

„Bio je s jedne strane otac pun ljubavi, a s druge takav okrutni kriminalac. Ime mog oca i danas je toliko veliko i poznato u svetu, jer je tome doprineo Netfliks sa serijom „Narkos“. Nažalost, s tom serijom Netfliks je od priče mog oca napravio herojsku storiju. Klinci danas veruju da će uspeti u životu ako se bave kriminalom. I tu prevashodno mislim na seriju „Narkos“ kao krivca za to i slične. Baš zato je njegov grob u Kolumbiji najposećenjji, vole ga ljudi tamo još uvek, jer ga takve serije glorifikuju. Iako takvo portetisanje mog oca nikako nije najdoslednije, rezultat je da zbog toga cveta turizam u Kolumbiji“, primetio je Huan Pablo Eskobar. Otkrio je i da je, kad je Netfliks počeo da radi na projektu „Narkos“, pozvao čelnike ove striming platforme i ponudio im pomoć u arhivskom i svakom drugom materijalu, ali su ga odbili.

„Nisam im bio potreban. I, eto, s tom serijom stvorili novu generaciju mladih kojima je kriminal glavni cilj u životu. I zato pitam Netfliks ovako javno – „Šta ćete sada?“.

Govoreći o smrti svoga oca, koji je ubijen 1993. godine, Eskobar se prisetio da je samo deset minuta nakon razgovora sa njim usledio poziv jedne novinarke koja mu je rekla da mu je otac ubijen u jednom tržnom centru.

„Bilo mi je čudno da on bude tako ubijen jer zašto bi išao u tržni centar? Reagovao sam nasilno kad me pitala šta ću uraditi. Nije rekla da me snima. Ne tražim izgovore, ali rekao sam da ću osvetiti oca. Naučio sam dosta iz te situacije, kako kratka izjava može da ti promeni čitav život, da postaneš Pablo Eskobar Dva“, naveo je sin i dodao:

„Imao sam znanja i mogućnosti da ostvarim svoje pretnje ali sam brzo shvatio da bi time naneo štetu svojoj zemlji, porodici i sebi. Zato sam odmah nazvao medije i rekao da sam napravio grešku i da želim da budem miran čovek. Mnogi se danas sećaju pretnji, koje su trajale pet sekundi, a ne 30 godina kako sam živeo nakon toga, u egzilu“, naveo je Eskobar.

(Pančevac)

