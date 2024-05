OPET GORI NA DEPONIJI KOD UŽICA Došlo do odrona i ponovnog zapaljivanja otpada, sve nadležne ekipe u pripravnosti

Užice – Situacija na deponiji Duboko kod Užica i dalje ne miruje. Nakon što je uz veliko angažovanje nadleženih ekipa vatra lokalizovana i žarište stavljeno pod kontrolom, opet je došlo do novog požara.

– Zbog same konfiguracije terena, u jednom delu došlo je do odrona, a potom i do ponovnog požara. Trenutno se rade sve potrebne procene, a sve ekipe su u pripravnosti, potvrdjeno je za RINU u Sektoru za vanredne situacije.

U Sektoru za vanredne situacije ističu da je uprkos izbijanju novog požara, situacija pod kontrolom.

(Pančevac/RINA)

