Vučić dobio POKLON od Si Đinpinga! Pogledajte kakve SKULPTURE mu je darovao

Kineski predsednik Si Đinping bio je u dvodnevnoj poseti Srbiji, a juče je uručio poklon predsedniku Aleksandru Vučiću.

Predsednik Si je Vučiću poklonio skulpture Hrama neba u Pekingu i Hrama Svetog Save naporavljene od čelika.

President Xi gifted President Vučić sculptures made of steel produced by the HBIS Smederevo steel plant. pic.twitter.com/66Mh5cae5v

— Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) May 9, 2024