DAN POBEDE NAD FAŠIZMOM: Venci na spomenicima u čast heroja

U organizaciji Udruženja boraca narodno-oslobodilačkih ratova od 1912. do 1999. godine (UBNOR), 9. maja organizovana su dva događaja povodom Dana pobede nad fašizmom.

Na spomeniku palim Crvenoarmejcima kod kružnog toka između Ulica oslobođenja i Lava Tolstoja, kao i u Vojlovici na Trgu 12. Vojvođanske brigade, okupili su se predstavnici brojnih udruženja, te mnogobrojni građani, kako bi položili vence i cveće u znak sećanja na žrtve pale u oslobodilačkim ratovima.

U ime Grada Pančeva vence su na prvoj lokaciji položili Tigran Kiš, predsednik Skupštine grada Pančeva, i Milenko Čučković, član Gradskog veća zadužen za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike. Tigran Kiš je ovom prilikom okupljenima rekao:

– Zahvaljujem svima vama koji ste ispred svojih organizacija došli i uveličali ovu ceremoniju. Veliki je značaj 9. maja. Čini mi se da živimo u svetu gde pobeđeni žele da se predstave kao pobednici. Živimo u svetu gde se zlikovci iz Drugog svetskog rata dočekuju svečano po parlamentima zapada kao veliki heroji. Živimo u svetu gde se u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Srbija kao država, koja je dva puta u 20. veku pobedila u svetskim ratovima, optužuje za genocid, od strane države koja je taj genocid počinila u prošlom veku.

To su samo slike i želim da budete svesni u kakvom svetu danas živimo i zašto je bitno da negujemo kulturu sećanja i da je ovo što se dešava u vremenu kada živimo pokušaj revizije istorije: važno je za naše mlađe generacije da znaju kakva je istorija naše države, ne samo u 20. veku, nego sve vreme od nastanka državnosti Srbije. Na tu istoriju moramo da budemo ponosni. Tu istoriju moramo da prenosimo na mlađe naraštaje. Veoma mi je drago što nas danas ima ovoliko i što vidim mlađa lica. Mi, stariji, moramo da pričamo mlađim generacijama šta se dešavalo u 20. veku, ali i ranije, da bi razumeli bolje vreme koje danas živimo i kakve opasnosti se nadvijaju nad našom državom i nad svetom danas. Grad Pančevo je svestan značaja kulture sećanja. Pomaže sve organizacije koje neguju tradiciju i poštuju istoriju našeg naroda i one koji su civilne i one koji su vojnog karaktera. Obnavljamo spomenike i negovaćemo te iste spomenike i trudićemo se da našim prisustvom i našim govorom prenosimo značaj kulture sećanja na mlađe naraštaje. Ovo je još jedna slika: 9 maj 1945. godine bio je dan velike pobede, danas je to Dan Evrope. Dakle, neka za nas ovo bude uvek Dan pobede i želim da i mlađe generacije to tako razumeju.

(Pančevac / Siniša Trajković)