APOLO Prva zvanična Pančevačka berza ploča i diskova 26. maja

Dom omladine Pančevo, u nedelju 26. maja, najavljuje prvu zvaničnu Pančevačku berzu ploča i diskova. Berza će se održati od 10 do 15 časova, u Dvorani Apolo, a pratiće je bogat muzički i izložbeni program. Najavljuju i goste iznenađenja na gramofonima.

„Svi zainteresovani izlagači se takođe mogu prijaviti putem navedenog telefona i proveriti dostupnost izložbenog prostora. Mesta su vrlo ograničena a dostupni izložbeni stolovi su od 1 i od 2 metra. Ukoliko je nekome potrebno više od 2 metra potrebno je rezervisati i javiti se što pre zbog velike zainteresovanosti i organizacije. Ulaz za posetioce je besplatan. Postoji besplatan parking ispred i u okolini objekta. Svi izlagači se mole da dođu bar sat/sat i po vremena ranije zbog organizacije mesta i parkinga. Takođe se mole svi prijavljeni izlagači da ukoliko nisu iz bilo kog razloga u mogućnosti da prisustvuju berzi to jave organizatoru na navedeni broj telefona bar 5 do 7 dana ranije, kako bih smo mogli vaše mesto ustupiti nekom drugom izlagaču“, najavljuju organizatori.

Telefon za sve info i prijavljivanje: 061/643-1169.