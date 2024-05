ODRŽAN MITING Lista „Aleksandar Vučić – Beograd sutra“ u Lazarevcu

Izborna lista „Aleksandar Vučić – Beograd sutra“ održaala je večeras miting u pešačkoj zoni u Lazarevcu. Prisutnima se obratio i predsednik Srbije, Aleksandar Vučić.

Obraćanje predsednika

Na početku obraćanja Vučić je rekao da neće moći da učestvuje u kampanji u prvim danima, jer Srbiji predstoje teške borbe.

– Kada su krenuli sa inicijativama da naš narod nazovu genocidnim, pa nas onda danima obmanjuju šta je cilj toga, naš posao je da se borimo za našu zemlju, i ne zamerite što nam je Srbija važnija od svega, i hvala vam što brinete za našu zemlju više nego za bilo šta drugo. Narednih dana kada budem razgovarao i sa Šolcom i sa ukrajinskim, ruskim i drugim zvaničnicima hoću da znate da ćemo u svakom trenutku da damo sve za našu Srbiju, ma kako to zvučalo nekome. Našu Srbiju nećemo da damo nikome i ni za šta na svetu… Oni su mislili da mala Srbija neće smeti da im se suprostavi i kad oni kažu da moramo da se saglasimo sa rezolucijom i sa svim što traže, jer „mi smo veliki, vi ste mali“. Mislili su da ćemo kao neki pre 20 godina da sagnemo glavu, mi smo rekli da znamo koliko su veliki, ali da znamo da nema veće svetinje od naše Srbije i zato ćemo vam se suprostaviti u Njujorku i u Briselu i bilo gde da želite da ukinete srpski narod – rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da nikada nije želeo da obmanjuje ljude i da je po prirodi pesimista.

– Oni ne znaju u kakvom su problemu zbog angažmana Srbije. Ne znaju šta da rade u Njujorku. Može da se desi da tu rezoluciju za koju su stale najveće sile sveta, bude manje glasova protiv nego za. Jedna mala Srbija će da se bori za svoje ime i prezime, pritom poštujuću žrtve bošnjaka nikoga ne uvredivši. To je Srbija koja sme da se bori za sebe i za svoje građane – rekao je Vučić.

Predsednik je napomenuo da sve što se gradi, gradi se zbog ljudi i svih građana naše zemlje.

– Hoću da se izvinim građanima Lazarevca, jer ne sme više da se dogodi da tri godine gradimo parking ili trg… Da vas neko pita zašto je to moguće, ne znaju… Što niste uzeli durgog izvođača, i što nisi to kontrolisao i da pokažeš da brineš svakoga dana o građanima? Hoću da vam se izvinim i zbog naše bahatosti i zbog toga što ste mnoge naše funkcioneri mogli da vidite kako su postali sami sebi važniji… Dobro smo to videli i zato imamo ljude koji će da se posvete vama i rešavanju vaših, a ne svojih problema, i to mora da bude promena u celoj Srbiji – rekao je Vučić.

Predsednik je napomenuo da se naslušao laži o EPS-u, te da mu ne pada napamet da ga proda. Govorio je i Kolubari, rekavši da su donete doluke o nabavci novih sistema i da ima problema, ali ne postoji odluka o otpuštanju radnika, već će biti zaposleni i novi ljudi.

– Postoje ljudi koji će biti svim nezaodovljni… Da vidite samo koliko sam umoran i kako grozno izgledam… Milsite da je lako spremati se za sastanak sa Šolcom. Ja ću ići u Njujork jer hoću još jednom da se obratim svim zemljama sveta i još jednoh ih pozovem da ne glasaju za tu rezoluciju i da se borim za Srbiju. I zato hoću da vam kažem, da oni koji žele da troše novac na sebe a neće da se bave građanima, e to neće moći. Pošteni ljudi će dobiti svoju priliku, Kolubara i EPS će da idu napred i tu nema kompromisa – rekao je Vučić.

Predsednik je najavio i da predstoje novi radovi i ulaganja u puteve, te da 15. novembra kreću radovi na auto-putu Viod Karađorđe, i da će time da se promeni kompletna slika Lazarevca, ali i Srbije.

– Je li uvek sve bilo dobro, naravno da nije… Nije slučajno da smo se za dan svi ujedinili. Mi u SNS nismo rekli „a ne ne treba nam niko“. Mi smo rekli „dođite svi“… Samo svi zajedno možemo da uradimo nešto za Srbiju. A, oni, u trenucima kada nam je zemlja ugrožena, za dan su se podelili… Bezveze mi je da govorim o političkim protivnicima, nema tu ni Bog zna šta da se kaže. Ali trebao im je samo dan da se podele i pokažu svoju nekompetentnost. Izbori nisu igračka, na izborima odlučujete o budućnosti sebe i svog deteta. Razmislite, ne zaboravite da su nam jednom već sve uništili – rekao je Vučić.

Dodao je da je opozcija dok je bila na vlasti zavila Srbiju u crno.

– Težak i ozbiljan posao je brinuti u svemu, za ozbiljne ljude. Moje najiskrenije izvinjenje za naše ponašanje i aroganicju, ali znam da vidite da se borimo – rekao je Vučić.

Predsednik je poručio da EKSPO nije samo Beograd, već da će promeniti izgled cele zemlje. Posetio je i na povećanje plata i penzija koja slede u narednom periodu.

– Ja ću biti koncetrisan na velike pritiske kojima smo izloženi, tek u finišu moćiću da pomognem svojim prijateljima… Nemojte ni jednog sekunda da je sigurno i da smo pobedili… Važno je da izađete na izbore i zato vas molim da 2. juna glasate za Srbiju sutra, a ja vam garantujem samo jedno, to je da ću se zajedno sa vama boriti za Srbiju. Možemo li da pobedimo velike sile, pa teško, ali videćete i oni će teško da pobede Srbiju, a sačuvaćemo obraz i uspravne glave ćemo moći da izađemo iz zgrade UN, na svakom mestu u svetu da ponosno nosimo srpsku trobojku i svakome kažemo da dolazimo iz slobodarske Srbije, a onda da radimo još više, da radimo još napornije, da podižemo Srbiju, da se borimo za svaku kuću da bude bogatija u našoj zemlji i da naša deca imaju ovde budućnost i da naša deca zanju da ovde mogu da odrastaju, da ovde stvaraju porodice – rekao je Vučić te dodao da je danas prvi put imao razgovor sa velikim i moćnim univerzitetom iz sveta koji želi da dovede u Srbiju i Beogradu, jer želi da sve najbolje škole imamo ovde kako deca ne bi oslazila zbog školovanja.

– Hoću da svet dovedem u Srbiju i da povećamo plate da nam se ljudi vraćaju iz sveta, da dođu u svoju Srbiju i da zauvek ovde ostanu – rekao je on.

– To je borba za Srbiju sutra, to je borba za KiM, to je borba za naš narod na svakom mestu, to je borba za Republiku Srpsku – istakao je Vučić.

Predsednik se zahvalio za dosadašnju podršku.

– Sada od vas očekujem najveću pdoršku do sada. Hvala vam za ljubav, mnogo vas volim, moramo da pobedimo u Beogradu i u Lzarevcu jer je to pobeda za Srbiju i našu decu. Srbija sutra! Hvala vam, živela Srbija – rekao je Vučić.

(Pančevac/Novosti)

