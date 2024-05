OGLASIO SE NOLE: Otkrio kako je proveo noć nakon incidenta

Novak Đoković pogođen je nakon meča dok je potpisivao autograme flašom u glavu, a sada je poznato kako se oseća.

– Hvala vam na porukama zabrinutosti. Ovo je bio nesrećni slučaj i ja se dobro osećam, odmaram u hotelu sa paketom leda. Vidimo se u nedelju – poručio je Nole na Iksu (nekadašnji Tviter).

Thank you for the messages of concern. This was an accident and I am fine resting at the hotel with an ice pack. See you all on Sunday. #IBI24

— Novak Djokovic (@DjokerNole) May 10, 2024