SUKOB ISPRED ARENE U MALMEU! Propalestinski demonstranti u okršaju sa policijom!

Propalestinski demonstranti sukobili su se večeras u švedskom gradu Malmeu sa policijom ispred Malme arene gde se održava Evrovizija.

Zahtev je da se Izraelu zabrani učešće na tom takmičenju. Desetine demonstranata su ležale na zemlji ispred koncertne dvorane ogrnuti palestinskim zastavama i boeći se sa švedskom policijom koja je pokušala da ih ukloni, prenosi švedski javni servis SVT.

#UPDATE

Police said up to 20,000 demonstrators are expected to rally against Israel’s participation in Malmo, whose more than 360,000 inhabitants represent 186 nationalities, many from the Middle East.#Eurovision2024 #Palestine #Israel #EurovisionRTVE #Protests https://t.co/BSojj8Jw7k pic.twitter.com/KDTu0oIGP4

— The Interventionist (@Intrvntnst) May 11, 2024