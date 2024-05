Malinari se nadaju da će otkupna cena „crvenog zlata“ biti bar 350 dinara za KG

Mileta Pilčević, predsednik udruženja „Vilamet” istakao je da je sastanak završen obećanjem ministra Martinovića da će se izaći u susret zahtevima proizvođača maline, te da će okupiti proizvođače, otkupljivače, prerađivače i izvoznike ovog voća na zajednički sastanak na kome će se dogovarati o samoj ceni.

– Nadamo se da će Ministarstvo sada uspeti da nam organizuje sastanak sa otkupljivačima i prerađivačima na kome ćemo videti neku cenu za 2024. godinu, kako mi proizvođači ne bismo išli u minus i u bankrot, što je bio slučaj prošle godine. Osim razgovora o ovogodišnjoj ceni, bilo je razgovora o subvencijama, o problemima u malinarstvu sa kojima se susrećemo. Nadamo se da će naši zahtevi biti ispunjeni i nadamo se brzom rešenju. Obećano nam je da ćemo o do iduće sedmice imati i konkretna rešenja – rekao je Pilčević za RINU.

Proizvođači maline se bore za početnu cenu od 350 dinara za kilogram koja bi im omogućila nastavak proizvodnje ali i normalan život od svog rada. Pilčević je dodao da se razmišljalo i o blokadi petlje na magistralnog puta u Požegi kao i o protestnoj vožnji, međutim, od toga se odustalo usled brze reakcije novog ministra.

– Mi smo to morali da otkažemo jer je ipak ministar došao u Arilje, da sasluša naše zahteve i naše probleme. Pregovaramo o akontnoj ceni od 350 dinara za kilogram maline, da pokrije troškove proizvodnje i da mi imamo neku minimalnu zaradu sa kojom možemo da preživimo i da ova proizvodnja opstane. Ako dođemo u situaciju od prošle godine, da beremo malinu za 200 ili 200 i neki dinar, a Institut za voćarstvo u Čačku je doneo proizvođačku cenu od 240 dinara mi onda ne treba da se bavimo ovim i treba da se gasi ova proizvodnja ukoliko nije nikome potrebna – naglašava Pilčević.

Ministar Martinovć ističe da je tekuća godina dodatno otežana proizvođačima malina snegom koji je ariljski kraj pogodio u aprilu, usled čega će, kako je rekao, ovogodišnji rod sigurno biti znatno manji.

– Ono što je svake godine aktuelno kada je reč o malini to je otkupna cena odnosno poslovni odnos između prizvođača u primarnoj proizvodnji i otkupljivača, odnosno hladnjačara. Ministarstvo poljorpivrede, šumarstva i vodoprivrede će se zaista potruditi da uspostavi jednu liniju dijaloga između ministarstva, malinara i otkupljivača i potrudićemo se da u sve to uključimo i Privrednu komoru Srbije kao bismo pronašli najbolje moguće rešenje, tako da niko ne bude oštećen – kazao je ministar Martinović.

Martinović je kao veoma važne i za rešenje problema sa kojim se suočavaju proizvođači maline istakao ugovore, pre par dana potpisane sa Narodnom Republikom Kinom kojima se, kako je rekao, otvara tržište te zemlje za sve vrste poljoprivrednih proizvoda.To je važno i za primarne proizvođače ali i za one koji izvoze srpsku malinu.

– Nama je potrebno da imamo što više kvalitetne maline zato što je kinesko tržište ogromno i sigurno je da su potrebe tog tržišta daleko veće nego što mi možemo na njega da plasiram.Ali to je jedna velika mogućnost zato što imate sigurno tržište, dobru cenu, naša roba je oslobođena od bilo kakvih carina, dažbina, taksi. Tako da srpski poljoprivredni proizvođač pa i proizvođači malina, praktično imaju najpovlašćeniji položaj u odnosu na sve ostale proizvođače Evrope s obzirom na to da su predsednik i Vlada Republike Srbije sa Kinom dogovorili najviši oblik strateškog partnerstva, a to je zajednička budućnost – rekao je Martinović.

