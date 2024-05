Osam takmičara Džudo kluba Dinamo iz Pančeva osvojilo je na međunarodnom džudo kupu „Jagodina open 2024“, na kome nastupalo više od 50 klubova iz Srbije i regiona, jednu bronzanu medalju i 3 peta mesta:

Hristina Dimitrijevski, mlađe devojčice do 32 Kg – 3. mesto

Vukašin Bačević, mlađi dečaci do 30 Kg – 5. mesto

Luka Ivanović, stariji poletarci do 46 Kg – 5. mesto

Uroš Slijepčević, kadeti do 81 Kg – 5. mesto

(Pančevac)