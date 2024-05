STIŽU DOBRE VESTI Ministar Mali: Srbija dočekala svoje zlatne godine

U godini koja je na svim značajnim ekonomskim skupovima označena kao „godina ekonomskog usporavanja“, za Srbiju stižu dobre vesti, saopštio je ministar finansija Siniša Mali.

– U Prolećnoj ekonomskoj prognozi za 2024. za zemlje EU i kandidate za članstvo koju je danas objavila Evropska komisija prognoza rasta srpskog BDP-a podignuta je na 3,5 odsto za 2024. i 4,3 odsto za 2025! Ovo će biti najveći rast u regionu, i drugi po redu za sve posmatrane zemlje EU, odmah nakon Malte za koju projekcija rasta u ovoj godini iznosi 4,6 odsto. Optimista sam i siguran sam da ćemo ove godine, uprkos svim izazovima, uspeti da premašimo i nove procene od 3,5 odsto budući da smo u prvom kvartalu ostvarili rast od 4,6 odsto. Prema fleš proceni Evrostata i RZS-a, u prvom kvartalu ove godine, Srbija je vodeća ekonomija po stopi privrednog rasta, a slede Kipar sa rastom od 3,3 odsto, Litvanija sa 2,9, Slovačka 2,7, Španija sa 2,4, dok čak sedam zemalja beleži negativan međugodišnji rast BDP-a – Irska, Estonija, Austrija, Švedska, Holandija, Finska i Nemačka – objavio je Mali na svom Instagram nalogu.

– U istom danu u objavljenoj majskoj prognozi EBRD-a navodi se da će ekonomija Srbije porasti za 3,5 odsto u ovoj i ubrzati rast na 4 odsto u 2025. Sve ovo mi daje argumente da verujem da i do kraja godine Srbija može da pokaže rezultate truda koji je uložila prethodnih godina da oživi srpsku ekonomiju, reformiše društvo, da stabilizuje finansije i konačno krene odlučno u kontinuirani razvoj. Rast će i u narednim godinama biti prioritet! Evropska komisija u 2024. godini procenjuje da će rast BDP u EU biti 1,0 odsto, za evrozonu 0,8 odsto, a Srbija je pronašla izvore koji joj obezbeđuju višestruko veći rast. Uz to, podaci Evropske komisije pokazuju i njihovu uverenost da smo se izborili sa inflacijom koja nam je ovih godina zadavala najviše muka. Prognoze su da će ona iznositi 4,7 odsto u 2024, uz dalje smanjenje na 3,2 odsto u 2025. EK je uverena i da ćemo nastaviti da javni dug držimo pod kontrolom, ispod 60 odsto, pa su projekcije da će on ove godine iznositi 51,4 odsto, sledeće 49,9, dok će nezaposlenost iznositi 9,3, odnosno 9,1 odsto. Ja sam, na drugoj strani, uveren da je Srbija dočekala svoje zlatne godine! Dugo smo ih čekali!

(Pančevac)

SAMIT LIDERA ZAPADNOG BALKANA I EU: Vučić sutra u Kotoru sa Malim i Miščevićevom

Ministar MALI najavio POVEĆANJE PENZIJA, evo kada se očekuju POVIŠICE