POZNAT IDENTITET ATENTATORA Na Fica pucao poznati pesnik i osnivač Pokreta protiv nasilja, otkrio zašto je to uradio!

Osumnjičeni za atentat na slovačkog premijera Roberta Fica identifikovan je kao Juraj Cintula, 71-godišnji pesnik i osnivač “Pokreta protiv nasilja“, prenela je slovačka Pravda.

Kako prenose slovački mediji, Cintula legalno poseduje pištolj iz kojeg je pucao na Fica. Cintula živi u mestu Levice, a jedan je od osnivača književnog kluba “Duh“, u kojm je aktivan od 2005. godine.

Na društvenim mrežama objavio se snimak na kojem se vidi navodni atentator i na kojem govori o razlozima zbog kojih je pokušao da ubije slovačkog premijera Roberta Fica .

„Ne slažem se sa politikom vlasti„, navodno govori atentator na snimku.

Glas sa druge strane kamere ga pita: „I zato ste odlučili da preduzmete akciju?“

„Masovni mediji su likvidirani, RTVS napadnut, mediji su uklonjeni sa funkcije“, odgovara osoba na snimku za koju se tvrdi da je danas izvela atentat na slovačkog premijera Roberta Fica.

