Predsednik VUČIĆ o aktuelnim temama: Fico je mentalno jak, on će ovo pobediti!

Predsednik govori o predstojećem glasanu u UN, ali i o značaju posete kineskog predsednika koji je nedavno boravio u Srbiji.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije „Četvrtkom u 9“ na Radio Televiziji Srbije.Predsednik govori o najaktuelnijim temama, među kojima je i predstojeće glasanje u UN, ali i o značaju posete kineskog predsednika koji je nedavno boravio u Srbiji.

Predsednik je na početku prokomentarisao pokušaj atentata na slovačkog premijera Roberta Fica.

– U savremeno doba nezamislivo je da se nešto ovako desi, ali ovo jasno govori o medijskoj podeli i društvu koje je stvorilo takvu atmosferu.On je veliki prijatelj Srbije, iskreni prijatelj Srbije, on je takav prijatelj Srbije da na njega ne možete da izvršite pritisak. Govorimo o većim zemljama i Evropske uniji i Sjedinjenim američkim državama i svim drugima. Jednim delom je to, osim tradicionalnog prijateljstva koje imamo sa Slovacima, izbog činjenica da smo nas dvojice lični prijatelji. Iskreni, dugogodišnji lični prijatelj, i kada je on u opoziciji, i kada nije, i videli smo se i u jednim, i u drugim, i u teškim, i u lepim trenucima. I to me, iskreno, potreslo. Hteo sam da podsetim kakav je on čovek i kakav je on političar, da malo izađemo iz ovih fraza, pro-ruski nastrojen političar, kojim neki mediji možda i opravdavaju ovaj strašni događaj. On je jedan veliki lider nesalomive volje koji se retko pronalaze.

– Sve je kod nas inverzno, sve je obrnuto u savremenom svetu. To što oni pričaju je gluposti da je on ovakav i onakav, on je čovek koji ima svoj mozak. Ja ne mogu da se poredim sa njim, ali danas su se mnogi začudili u Crnoj Gori odakle Vučiću hrabrost, da sve ono onako kaže i o velikim silama, došao je u NATO zemlju da sve to kaže o njima, da kaže o domaćinu, da kaže o nekom drugom, trećem, petom iako sam ja naravno vodio računa kako i na koji način da govorim. Ali sam čvrsto držao stavova Republike Srbije.

Fico je takav čovek, tvrdo i čvrsto se drži svojih stavova i niko ne može da ospori to, ali njega da ubedite, u suprotno, veoma teško. Sasvim je izvesno da ću ga posetiti, samo je pitanje kada. Eto, to je ponajviše šokantno, ali ja verujem u njegovu mentalnu snagu. Ja se ne razumem u to, da li se ljudi sad plaše infekcije neke, ima li su problema sa zaustavljanjem krvarenje, to znam, ali ja se uzdam u njegovu snagu, njegovog uma, njegovu mentalnu snagu i verujem da je kada je čovek mentalno jak da i najteže fizičke povrede, ne uvek, ali može da prebrodi.

On je rekao da će ga posetiti, samo je pitanje kada, zajedno sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

Govoreći o predstojećim izborima i SNS-u, Vučić kaže da će biti mnogo teško i da su se svi ujedinili.

– Molim ljude iz SNS-a koje mnogo volim, moram da im se izvinim jer moram da obavljam velik idržavni posao. Biću u Novom Sadu na velikom skupu u nedelju i neće me više biti. Ljudi misle da je svejedno za koga glasaju. Izbori nisu iggra i igračka. Imamo EKSPO, imamo ciljeve, prosečna plata 1400 evra, u Beogradu 1800 evra. Mi ćemo tada biti na nivou današnjeg proseka EU ili iznad. za to je potrebno da radimo vredno, da ne pravimo esksperimente – kaže predsednik i kaže da će se svi ujediniti u jednom danu.

– To smo videli danas, rekao je Nestroović. Pozivam ljude da izađu na izbore i glasaju po svojoj savesti. Ja ću malo vremena koliko imam posvetiti tome da pomognem listi „Srbija sutra“ – kaže on.

Na konstataciju da Đilas bojkotuje izbore i da mu nedostaje kao poltiički takmac, Vučić kaže da po tom pitanju nije u fokusu.

– Ne zato što nemam dovoljno snova za svaki od gradova, ali ako sam dobro pratio šta ste hteli da kažete – „Lako ti je Vučiću kad su skinuli Đilasa, sada će ti biti teže“. Ja ne mogu da biram protivnike, ponekad biraj ustranci, ponekad ljudi ovde ili situacija i stanje u zemlji. Uz sve ono što bih imao da kažem o Đilasu, a to nisu lepe stvari i neću da govorim o tome jer on ne učestvuje, ali oni koji bi da ga zamene nisam siguran da znaju taj posao i da su ozbiljniji i pismeniji – kaže Vučić.

Kaže da mi danas imamo 550. 000 zaposlenih ljudi više nego što smo imali pre 2012. godine, a imamo zbog migracija 400.000 ljudi manje.

– Onda vidite fantastičnu razliku u rezultatima. Time raste sve drugo, cela privreda, plate, penzije, sve. Neodgovornim ponašanjem lako ćemo se vratiti u pređašnje stanje – navodi predsednik.

Na pitanje o zabrani ulaska patrijarhu na KiM, Vučić kaže da je to pitanje za EU. – Za njih to nije važno. Jedanput je neko zadržao Radu Trajković 2 sata i 10 minuta , a dozboljeno je 4 sata. Posle pola sata, sat, ne postoji predstavnik Kvinte, EU, koji nije pozvao naših funkcionera da intervenišu i da hitno bude puštena. Nit je ona zadržavana, privtorena, uhapšena, svi su intevernisali istog sekuda. Mene nisu smel ida zovu, ali su sve druge zvali. Onda su rekli da smo zaustavili promet kosovskim Albancima, a nigde nije vest da srpskom patrijarhu nije omogućen ulazak na KiM. I danas sam to postavljao kao pitanje i jel vas sramota? Oni mi kažu da to prate, i ja počnem da se smejem.

O rezoluciji o Srebrenici

Moj politički njuh mi govori da je Rezolucija o Srebrenici stražno važna, možda važnija od svega. Znam koje će to teške posledice moći da izazove, ne možda za nas, ali za buduće generacije, ukoliko budu videli da im je to prošlo lako kak osu zamišljaju. Da hoće nešto lepo, seli bi sa nama da se dgovoraju, a ne sa Nemcima. Ciljevi rezolucije su u krajnjoj instanci 1. ukidanje Republike Srpske, 2. revizija presude za odogovrnost Republike Srbije, 3. da nas tuže za naknadu ratne štete, a četvrti dodatno opterećivanje Srbije i stavljanje samara na njena leđa, a nije im cilj da grade bliže odnose, već da upropaste svaku vrstu otpora njihovoj centralističkoj državi suprotno Dejtonskom sporazumu – rekao je Vučić.

