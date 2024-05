PANČEVO: Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture

Raspisan je javni konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture za 2024. godinu.

Književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo)

Muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija)

Likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura

Filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo

manifestacije vezane za filmsku umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo

Pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija)

Umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra ( stvaralaštvo, produkcija i interpretacija)

Ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja (mjuzikl, cirkus, pantomima, ulična umetnost i sl.)

Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje kulturnim nasleđem

Obeležavanje jubileja značajnih za kulturu sećanja grada Pančeva

Amatersko stvaralaštvo

Pravo učešća na Javnom konkursu za su/finansiranje projekata u oblasti kulture za 2024. godinu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili grad Pančevo, s tim da se projekat realizuje na teritoriji grada Pančeva.

Projekti koji su već podržani na nekima od konkursa koje raspisuje grad Pančevo, neće biti razmatrani.

Kriterijumi za izbor projekata:

usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa 0-10

aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika 0-10;

usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa 0-10;

kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:

neophodni resursi 0-10

stručni, odnosno umetnički kapaciteti 0-10

finansijski plan (razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora

finansiranja) 0-10

vidljivost projekta (0-10)

stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice 0-10

kvalitet i sadržajna inovativnost projekta 0-10

sposobnost, stručnost i dosadašnje iskustvo da se sprovede projekat 0-10

U okviru ovog Konkursa neće se finansirati gastronomski i turistički festivali.

Takođe, neće se finansirati stalni troškovi (grejanje, struja, telefon), troškovi reprezentacije i ugostiteljski troškovi, kao i nabavka opreme (osim u slučajevima kada je projekat takvog sadržaja da uključuje potrebu za tim)

Rokovi

Period realizacije projekta je do kraja 2024. godine.

Konkurs je otvoren do 1.10.2024. godine, odnosno do utroška sredstava

Finansijski i narativni izveštaji, koji moraju biti potpisani i overeni od strane ovlašćenog lica, podnose se 15 dana od završetka projekta, odnosno najkasnije do 30.1.2025. godine

Prijava na konkurs, uz prateću dokumentaciju, podnosi se na posebno popunjenom i overenom obrascu. Prijava se može dobiti u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja, II sprat, soba 207, zgrada Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I 2-4, ili preuzeti sa zvanične internet prezentacije grada Pančeva.

Detaljnije OVDE.