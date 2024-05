UPOZORENJE RHMZ-a: U naredna 3 sata pljuskovi u Banatu

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je upozorenje u kome navodi da se u sledeća tri časa očekuju pljuskovi sa grmljavinom.

– U naredna 3 časa u Bačkoj, Banatu, u Pomoravlju, Braničevskom i Borskom okrugu uz lokalni razvoj oblačnosti pojava kiše i pljuskova sa grmljavinom – stoji u najavi RHMZ.

Vremenska prognoza za sutra

U Srbiji će sutra, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne na jugozapadu, jugu i istoku Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava kiše i pljuskova sa grmljavinom.

Vetar uglavnom slab, promenljivog smera. Najniža temperatura od 6 do 15, najviša od 23 do 28 stepeni Celzijusovih. U Beogradu sutra pretežno sunčano i toplo.

Vetar uglavnom slab, promenljiv. Najniža temperatura od 10 do 15, najviša oko 27 stepeni Celzijusovih.

U Srbiji sledećih sedam dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali nestabilno, pa će ponovo biti uslova za pljuskove sa grmljavinom u svim regionima. Najviša temperatura do kraja maja u većini mesta od 24 do 27, a početkom juna u porastu, od 27 na severozapadu do 32 stepena na jugoistoku Srbije.

(Pančevac/Novosti)

