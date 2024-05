KIŠA I PLJUSKOVI Danas oblačno, temperatura do 25 stepeni

I danas se očekuju mestimično kiša i pljuskovi. Najviše padavina se očekuje na istoku zemlje, i do 40 litara po kvadratnom metru, a biće uslova i za grad. Ujutru temperatura od 10 do 16, tokom dana do 25 stepeni. Narandžasti meteo-alarm na snazi u većem delu zemlje.

Umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će u istočnoj polovini zemlje biti izraženiji sa količinom padavina od 20 do 40 milimetara uz lokalnu pojavu grada. Vetar slab do umeren severozapadni.

Jutarnja temperatura od 10 do 16, a najviša od 20 do 25 stepeni.

U Beogradu i u centralnim, južnim i istočnim delovima Srbije na snazi će biti narandžasti meteo-alarm, dok će na zapadu zemlje biti žuto meteo-upozorenje.

Nestabilno i sutra

Promenljivo i nestabilno i sutra, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 16, a najviša od 22 do 26 stepeni.

U subotu pretežno sunčano i malo toplije, u zapadnim, jugozapadnim i južnim predelima Srbije uz promenljivu oblačnost mestimično se očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Vetar u skretanju na jugoistočni, u košavskom području u pojačanju, naročito na jugu Banata. Najniža temperatura od 9 do 16, a najviša od 24 do 28 stepeni.

(Pančevac/RTS)

