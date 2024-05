Stevanović: Realizovane investicije na koje se čekalo decenijama

S obzirom na to da su novi lokalni izbori zakazani za 2. jun, što znači da se ovaj saziv Skupštine grada Pančeva raspušta, razgovarali smo s gradonačelnikom Aleksandrom Stevanovićem, kome zbog ovih činjenica mandat prestaje. On je govorio o rezultatima rada vlasti u poslednje četiri godine, akcentujući i uspehe i momente u vezi s kojima se, možda, moglo postići i više.

PANČEVAC: Kako biste generalno ocenili ono što je postignuto u prethodne četiri godine u našem gradu?

ALEKSANDAR STEVANOVIĆ: Kada smo pre četiri godine krenuli s radom, postavili smo visoke ciljeve: zadovoljan sam onim što je ostvareno. Veliku većinu projekata realizovali smo u potpunosti, ali neke, nažalost, nismo uspeli do kraja. Tu, pre svega, mislim na dovoljan broj mesta u vrtićima za najmlađe Pančevke i Pančevce, ali smo svakako radili na tome i postigli velike rezultate: sada postoji preko 300 novih mesta u sklopu Predškolske ustanove „Dečja radost”. Mogu da kažem, sa zadovoljstvom, da nam raste broj najmlađih stanovnika, tako da ćemo se truditi da i u narednom mandatu povećavamo ovaj broj mesta u predškolskim ustanovama, jer nam je glavni cilj da ukinemo liste čekanja za upis. Što se tiče ostalih projekata koje smo radili, mogu da kažem da sam izuzetno zadovoljan; ugradili smo više od 160 kilometara asfalta, a te ulice su do tog momenta bile ili u katastrofalnom stanju ili su bile zemljane – imali smo čak i tursku kaldrmu. Veliki broj investicija smo realizovali, a na neke od njih Pančevo je čekalo i po nekoliko decenija. Tu mislim na rekonstrukciju Ulice cara Lazara, na kružni tok kod Plinare, a završili smo i zgradu Zavoda za javno zdravlje, koja je bila ruglo našeg grada.

• Često ste govorili da se Pančevo vratilo na mapu najvećih industrijskih centara u našoj zemlji…

– Da, tako mislim. Dolazak ZF-a, „Brose-a” i „MK Kliniken-a” u Pančevo je, svakako, umnogome doprinelo tome. Naravno, i investicije i ulaganja u druge fabrike u južnoj industrijskoj zoni postavljaju Pančevo u sam vrh na mapi najrazvijenijih industrijskih centara u našoj zemlji. Trudićemo se da i u budućnosti razvijamo dalje rad poslovne i industrijske zone i da privlačimo nove investitore. Pančevo ima kadar, onaj koji odgovara potrebama tržišta. U saradnji s Kancelarijom za dualno obrazovanje tokom ove godine završićemo regionalni Trening centar u Mašinskoj školi, koji će služiti za obuku novih radnika, kao i za prekvalifikaciju za potrebe industrije u čitavom regionu. Velike kompanije koje posluju u Pančevu privlače i druge investitore i mogu da kažem, s velikim zadovoljstvom, da često imamo upite novih kompanija. Neretko se desi da ne možemo na te upite ni da odgovorimo, jer nemamo adekvatne površine, ali što se tiče investitora, Grad Pančevo je partner predsedniku Aleksandru Vučiću i Vladi Republike Srbije i u skladu sa strategijom Republike Srbije će se i Grad Pančevo postavljati i razvijati zone za potrebe onih investitora za koje oni procene da su potrebni Pančevu.

• Šta biste izdvojili kao najvažnije na polju putne infrastrukture?

– Sektor „ce” obilaznice oko Beograda, odnosno direktan pristup Pančeva auto-putu, višedecenijski je san, izuzetno važan, koji će u narednim godinama postati realnost. Moramo podvući i to da je preko 160 kilometara i više od 100 ulica rehabilitovano i rekonstruisano. To je naš veliki uspeh u prethodne četiri godine, ali i zadatak nam je da u narednom mandatu nastavimo ovim tempom, kako u naseljenim mestima, tako i u gradu. Uz to, započeta je kompletna rekonstrukcija Ulice Dimitrija Tucovića, uz veliku pomoć AP Vojvodine; Grad Pančevo je krenuo u realizaciju ove investicije, čija je vrednost oko 400 miliona dinara. To je jedna od najvažnijih ulica u našem gradu, kako za funkcionisanje grada, za potrebe naših sugrađanki i sugrađana, tako i za funkcionisanje Severne industrijske zone. Siguran sam da će ta ulica nakon rekonstrukcije, uz Ulicu cara Lazara, biti jedna od najlepših u našem gradu.

• Bilo je još kapitalnih investicija.

– Jeste. Rekonstrukcija centralnog gradskog jezgra i rehabilitacija tamiškog keja su dve investicije na koje smo posebno ponosni, s obzirom na to da se radi o projektima koji su čekali više decenija na realizaciju. Danas imamo moderan Gradski park, kojim možemo da se pohvalimo i koji izgledom podseća na parkove u najrazvijenijim gradovima Evrope i sveta. Rekonstrukcija tamiškog keja, odnosno njegova rehabilitacija, doprinela je da Pančevke i Pančevci tamo sada mogu u svako doba dana i večeri da kvalitetno provode svoje vreme. Gledali smo da unapredimo kej dodajući mu sadržaje koji mu sada daju dodatnu vrednost i da vratimo „život” na reku. Naša deca su dobila svoj kutak izgradnjom velikog, najmodernijeg igrališta, na kome će moći bezbedno da se igraju. Siguran sam da će im biti veoma zanimljivo, a stariji će uživati u lepo uređenom ambijentu.

• Često podvlačite jednaku važnost naseljenih mesta i užeg gradskog jezgra.

– Da, s razlogom. Nama je svaka tačka u gradu Pančevu podjednako bitna, a da li se radi o naseljenom mestu ili samom gradu, potpuno je isto. Poslednje izgrađene ulice u Banatskom Brestovcu, Glogonju ili bilo kom drugom naseljenom mestu na našoj teritoriji jednako su nam važne. Nastavljamo ravnomerno da razvijamo naš grad i naša naseljena mesta.

• Gradski budžet je u poslednje četiri godine veoma porastao. Kakvi su vam planovi za budućnost ako formirate novu gradsku vlast?

– Ponosan sam na činjenicu da je u prethodnim godinama naš budžet neprestano rastao: sada smo na istorijskom nivou, sa budžetom od skoro 8,5 milijardi dinara. Najavili smo velike kapitalne projekte na teritoriji čitavog grada Pančeva i dva projekta se izdvajaju. Najvažniji jeste rešavanje stogodišnjeg problema u našim naseljenim mestima, a to je izgradnja kanalizacione mreže. To je nešto što im dugujemo, a već tokom ove godine putem projekta javno-privatnog partnerstva krenućemo u realizaciju. U narednih četiri ili pet godina sva naselja u Pančevu koja nemaju kanalizacionu mrežu će je dobiti. Naravno, trudićemo se da stvaramo dalje uslove za kvalitetan život na teritoriji grada Pančeva. Drugi projekat koji moram da pomenem jeste da ćemo ući u novi projekat javno-privatnog partnerstva za rekonstrukciju puteva i ulica na teritoriji našeg grada. U narednim godinama ćemo potpuno rekonstruisati deset ulica za koje su naši sugrađani i sugrađanke rekli da su im neophodne. Mišljenja sam da ćemo na taj način umnogome podići kvalitet infrastrukture u našem gradu, a time i standard svih, odnosno poboljšati kvalitet života u gradu Pančevu.

• Da li će Zelena pijaca dobiti novi izgled?

– Hoće. Zelena pijaca je mesto na kome se mnogi sugrađani susreću i ona u ovom momentu ne izgleda onako kako bi trebalo i to je nešto na šta su nam mnogi sugrađani skretali pažnju. Slažemo se s njima i iz tog razloga smo budžetom za 2024. godinu opredelili sredstva za rekonstrukciju Zelene pijace. Ja sam siguran da ćemo tokom ove i sledeće godine realizovati ovu važnu investiciju i da ćemo dobiti modernu pijacu na kojoj će mnoge Pančevke i Pančevci i dalje nastaviti da, pre svega, kupuju, ali i da se druže i susreću, kao što su navikli.

• Vratimo se na naše najmlađe. Šta je u prethodnom mandatu u vezi s vrtićima urađeno i kakvi su vam planovi?

– Žestoko smo radili na ukidanju liste čekanja u vrtićima za naše najmlađe sugrađane. Prilično stvari smo uradili po tom pitanju, kao što su kupovina vrtića „Zabavnik”, te otvaranje novih objekata u Dolovu i Banatskom Novom Selu. To je vidljivo, ali nije dovoljno: odlučili smo da investiramo u izgradnju dva nova vrtića i oni će biti u naselju Mladost i na Strelištu. Izgradnjom ova dva vrtića dobićemo 400 novih mesta u naredne dve godine. Ovo će umnogome doprineti boljoj situaciji, ali to nije sve što ćemo raditi, jer su potrebe za mestima u vrtićima velike i nastavićemo da radimo na adaptaciji objekata koje imamo u našoj svojini, a koji su u funkciji. Tu pre svega mislim na deo zgrade u OŠ „Branko Radičević” i na zgradu centralne apoteke. Mislim da realizacijom ovih investicija u budućnosti Pančevo sutra neće imati problem s mestima u vrtićima.

• Da li smo zaboravili da pomenemo još nešto važno?

– Ima mnogo toga. Recimo, podižući privrednu aktivnost u našem gradu, otvorili smo mogućnost da se svi koji su zainteresovani zaposle u brojnim sferama: kako u fabrikama u proizvodnji, tako i u uslužnim delatnostima. U nekim delatnostima ljudi imaju mogućnost i da se samozaposle, jer ulažemo značajna sredstva za subvencionisanje samozapošljavanja, s ciljem pružanja podrške novoosnovanim privrednim subjektima. Ponosni smo jer je danas stopa nezaposlenosti u Pančevu na istorijskom minimumu i ona ne prelazi više od pet odsto od ukupnog broja stanovnika koji žive na teritoriji grada Pančeva. Takođe, veoma je važno da ja, kao prvi među jednakima, imam kontakt sa svim sugrađankama i sugrađanima. Iz tog razloga, kao neko ko je institucionalno važan za grad Pančevo, ali i u svojstvu građanina, imam obavezu i veliko zadovoljstvo da podržavam rad i mnogih udruženja, kako žena, tako i mladih, udruženja osoba sa invaliditetom, kao i sportskih klubova, jer je jak civilni sektor društvena nadgradnja, bez koje mi, kao lokalna samouprava, ne bismo bili danas ono što jesmo. Podržavamo sve mlade, talentovane Pančevce u želji da uspeju. Veoma smo ponosni što smo u prethodnom periodu ulaganjem u sportsku infrastrukturu i podržavajući sportske klubove uspeli da po prvi put u istoriji grada Pančeva imamo utakmice fudbalske Superlige Srbije. Imali smo važan zadatak koji je postavljen pred nas – da obezbedimo kao grad uslove da se ovakvi mečevi mogu održavati u našem gradu – i Pančevo je dobilo u prethodnom periodu stadion, koji je u potpunosti opremljen i kompetentan da odgovori svim izazovima koje utakmice Superlige nose. Nadam se da ćemo i ubuduće gledati superligaše u Pančevu, pre svega „Crvenu zvezdu” i „Partizan”, ali i sve one ostale utakmice koje su nam unele, u prethodnoj sezoni, mnogo zanimljivih i emotivnih trenutaka u živote.

• Po čemu želite da vaš tim i vas pamte Pančevke i Pančevci?

– Po uspešnim realizacijama investicija na koje je Pančevo čekalo decenijama.

S. Trajković