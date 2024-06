Vučević: SNS pobedio u svim opštinama, osim u Bačkoj Topoli, Kanjiži, Senti i Tutinu

BEOGRAD –

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je večeras da su naprednjaci sa listom „Aleksandar Vučić – Srbija sutra“ odneli čistu i ubedljivu pobedu u svim gradovima i opštinama gde su održani izbori, svuda osim u četiri mesta – Tutinu, Bačkoj Topoli, Senti i Kanjiži.

„U svim ostalim gradovima i opštinama imali smo sigurnu pobedu. Ponavljam, u svim opštinama, osim ove četiri opštine i što je prirodno, jer je tamo struktura stanovništva koja je uvek definisala nešto drugačiji politički raspored na lokalnom nivou“, rekao je Vučević na konferenciji za novinare u štabu SNS u Beogradu, kojoj je prisustvovao i predsednik Srbije i član SNS Aleksandar Vučić.

„U svim ostalim gradovima, opštinama, od severa do juga, od Subotice do Niša i od Užica pa na istok svuda gde su održani izbori, naša lista „Aleksandar Vučić – Srbija sutra“, imala je čistu i ubedljivu pobedu“, rekao je Vučević.

Vučević je naveo da izlaznosti varira.

„Najmanja je u opštini Tutin 33 odsto, pa do one najveće koje imamo u Sremu, u Pećincima nešto preko 70 odsto. To je ono što mogu da vam kažem u ovom trenutku, može da zavisi od opštine do opštine, ali je taj trend da se kreće između 43, 44 odsto pa do nešto više od 50 odsto najveći deo opština i gradova koji su imali izbore“, rekao je Vučević.

Vučević je čestitao svim građanima na učešću na izborima i najoštrije osudio sve one koji su danas vršili nasilje.

„Koji su sprečavali druge građane da glasaju, koji su sprečavali normalne izborne aktivnosti koje su prisutne svuda u demokratskim državama. Najoštrije osuđujem i očekujemo odgovornost onih koji su fizički napadali svoje političke neistomišljenike. Oni koji su fizički upadali u kol-centre koji postoje svuda u svetu. I na zapadu i na istoku. Oni koji su razvaljivali prostorije, koji su povređivali osobe koje rade u kol-centru. Proganjali, upadali, maltretirali, vređali, psovali, tukli novinare. Napadali biračke odbore. Ja se nadam da će svi ti odgovarati pred licem pravde. Ali to je pitanje za tužilaštvo i sud“, rekao je Vučević.

Vučević je rekao da su građani na izborima sankcionisali one koji su upadali u tuđe izborne štabove.

„Ovi izborni rezultati su najbolja potvrda šta građani misle u odnosu na ono što su oni radili. Pa oni se nisu bavili svojim simpatizerima i biračima. Oni su se bavili progonom. Oni koji politički misle drugačije od njih. Bolje da su se skoncentrisali na svoj izborni štab nego što su upadali u tuđe izborne štabove“, zaključio je Vučević.

Vučević je rekao da će se SNS vrlo brzo obratiti sa preciznim podacima po gradovima i opštinama.

PRVI REZULTATI IZBORA U SRBIJI