DRAGANA KOSJERINA SE UDAJE Voditeljka staje na ludi kamen sa Bojanom, upoznala ga u ordinaciji kao pacijentkinja

Voditeljka Dragana Kosjerina udaje se 9. juna za verenika Bojana Perduva, ekskluzivno saznaje Kurir. Svadbena ceremonija biće upriličena u jednom od najelitnijih beogradskih hotela. Kumovi, porodica, kolege i prijatelji okupiće se da budućim mladencima požele sve najlepše u bračnom životu i s njima proslave venčanje.

„Tačno je da se Dragana udaje. Svadba će biti u restoranu na vrhu hotela kako bi veselje ostalo u tajnosti. Crkveno venčanje je rezervisano za članove porodica mladenaca i kumove“, rekao je izvor Kurira.

Draganina i Bojanova romansa počela je 2018. godine, kada je voditeljka Javnog servisa bila pacijent i izabrala doktora Perduva za svog lekara. Do njega je došla preko zajedničkog prijatelja. On je odmah pao na njen pogled i glas. Kako je voditeljka jednom prilikom istakla, da su stvoreni jedno za drugo, uvideli su odmah po upoznavanju jer im je prvi razgovor trajao deset sati. Suština dobrog odnosa, kako kaže, jeste spremnost da drugu osobu saslušaš i prihvatiš da je njeno mišljenje drugačije.

„Meni se to dosad nije dešavalo. U prethodnim vezama se očekivalo bezuslovno prilagođavanje kao dokaz ljubavi i posvećenosti, što nikad ne rezultira srećnim krajem. Meni se dopada Bojan, meni se dopada njegov posao, meni se dopada njegov odnos prema poslu, odnos prema mom poslu, način na koji me tretira. Tu je splet okolnosti, to što je on stomatolog nije me opredelilo, ali je možda malo pomoglo“, izjavila je ona svojevremeno za medije.

Kako navodi „Kurir“, da je i Kosjerina žena njegovog života, Bojan je potvrdio kada je 2019. godine verio svoju izabranicu u Grčkoj. Dok su šetali Akropoljem i okolnim znamenitostima, voditeljka nije ni pomišljala da će baš tu biti zaprošena. On je iz džepa izvadio kutiju s prstenom, kleknuo i pitao voditeljku da se uda za njega. Od šoka, Dragana je nekoliko sekundi ćutala, da bi potom, bez mnogo razmišljanja, odgovorila: „Da, udaću se za tebe“. Ovaj momenat zabeležili su njihovi prijatelji, koji su se u tom trenutku našli s njima i bili svedoci romantičnog trenutka.

„Vidim da je veridba privukla mnogo pažnje, ali ne volim često da govorim o privatnim planovima i da zatrpavam medije suvišnim podacima o svojoj intimi. Razgovaramo o tome, ideje već postoje, ali sve u svoje vreme“, izjavila je tada Kosjerina.

(Pančevac/Novosti)

