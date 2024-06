Predsednik Vučić o OČEKIVANJIMA VELIKIH SILA: SAD i Nemci računali na sigurnih 115 glasova za usvajanje rezolucije!

Kako je dodao, to se nije dogodilo jer su oni potcenili Srbiju, računali su – mala Srbija ne može da im se suprotstavi.

redsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas saznao da su oni koji su vodili kampanju za rezoluciju o Srebrenici, Nemci i Amerikanci, računali na sigurnih 115, a objektivno 120 glasova „za“

„I sad vam prenosim, vrlo precizno i sa tim su išli pred velike zemlje, posebno velike islamske zemlje, da ih obaveste da će najmanje 120 zemalja, u najgorem slučaju 115, ali objektivno 120 zemalja da bude za“, rekao je Vučić.

Kako je dodao, to se nije dogodilo jer su oni potcenili Srbiju, računali su – mala Srbija ne može da im se suprotstavi.

„Bili su besni na mene, oni nisu razumeli koliki je ugled iz Srbije, ako hoćete da budem u jednom trenutku nedovoljno skroman, i moj lično, posebno među slobodarskim zemljama i narodima, na globalnom jugu. Ja sam to iskoristio ne za sebe lično, za partiju koju volim ili bilo šta, iskoristio sam za našu zemlju i uvek ću to da činim u budućnosti“, rekao je Vučić.

Vučić je istakao da je ponosan na predivnu zastavu koju je nosio i koje se nije postideo, uprkos tome što su, kako je rekao, svim ljudima iz njegovog okruženja rekli da je to zabranjeno činiti u UN.

Na konstataciju da je rekao tada da će isplivati različite stvari, te da je isplivalo sada u regionu da je predsednik Hrvatske rekao da nije konsultovan oko toga da Hrvatska bude kosponzor i slično, Vučić je kazao i da se nadao bugarskom uzdržanom glasu

„Znao sam kako to ide. Neke je bilo sramota da me pogledaju u oči, koji su nam prijatelji. Jel verujete to? Mi imamo prijatelje i partnere. Ponekad ja pogrešim pa kažem prijatelji za partnere. Ali bolje da u tom smislu pogrešim. Nikada prijatelja ne smemo da nazovemo partnerom. A ovo ako pogrešite nije strašno. Ovo nikada nećemo zaboraviti. Nikada“, rekao je Vučić.

Kako je dodao, zna za svaku zemlju na svetu kako se ponašala i kako je glasala.

Zahvalio je Mađarskoj koja je izuzetan prijatelj i posebno zahvalio grčkim prijateljima jer zna sa čime su se suočavali.

(RTS)