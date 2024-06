Previše betona i asfalta doći će nam glave: Evo šta kaže KLIMATOLOG O IZNENADNIM olujama

Branko Grisogono, klimatolog, atmosferski fizičar i profesor sa zagrebačkog PMF-a govorio je o sve češćim ekstremnim vremenskim prilikama.

Hrvatsku je u prošlosti pogađalo jako nevreme, često praćeno gradom i poplavama, a Nemačka se trenutno bori sa neviđenim poplavama.

– Ovakvo (loše) vreme je tipično za ovo doba godine – kaže Branko Grisogono. U junu su, kaže, obično najizraženiji grad i grmljavina, ali dodaje da u svemu tome nešto više nije tipično.

– Vreme brzo ide iz jednog stanja u drugo. Ove promene su veoma brze i nagle, a ranije ih nismo imali tako često. Dešava se i da oluja jako pogodi jedno mesto i zaobiđe obližnja. Čini se da se fina struktura oluje menja. Granice između područja zahvaćenih gradom i poplavama su oštrije – ističe Grisogono.

Osim toga, dodaje, ovi sistemi se kreću mnogo brže nego ranije.

– Ta oluja prošle godine u julu, oluja superćelija, kao i ova koja se desila ovih dana – to su bile brzine koje nismo imali pre 20 ili 30 godina. Pre 30 godina prosečna brzina olujnih oblaka bila je 25 do 30 kilometara na sat, a sada se kreću 50 odsto brže. Odjednom se pojavljuje brza grana mlaznog toka, koja „pumpa” te olujne oblake da idu brže. S druge strane, ovi oblaci traže izvore vlage, pa se sve brže dešava. Prave razloge za to još uvek ne znamo. Intenzivno se istražuje, ali za sada nema naučnog objašnjenja zašto je to tako – napominje Grisogono.

– Mislim da betoniranje i popločavanje površina igraju suptilnu ulogu u tome. Imamo mnogo više takvih područja nego ranije. Oni se više zagrevaju i generalno doprinose zagrevanju i razvoju oluja – rekao je on.

Grisogono kaže da El Ninjo polako jenjava, ali da je nezahvalno prognozirati da li će ovo leto biti vlažnije od prethodnih.

– Tačno je da El Ninjo popušta i recimo da postoji oko 80 odsto šanse da će prestati krajem leta. Posle toga bi mogli kratko da budu u neutralnoj fazi, a onda bi ušli u fazu La Ninja. Dakle, suprotna faza El Ninja i takozvani normalni režim čitavog ENSO – objašnjava on.

ENSO (Južna oscilacija El Ninja) je klimatski obrazac koji se ponavlja koji uključuje promene temperature vode u centralnom i istočnom tropskom Tihom okeanu i može imati snažan uticaj na vremenske prilike širom sveta.

Međutim, Grisogono napominje da je prerano govoriti o vlažnom i kišnom letu na osnovu vremenskih prilika krajem aprila i tokom maja.

– Svako leto ima svoj obrazac. Da nije tako, bilo bi lako biti meteorolog ili klimatolog – rekao je.

(Pančevac/K1info)