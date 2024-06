HITNA POMOĆ: Saobraćajna nesreća u centru Banatskog Novog Sela, povređen pešak

U centru Banatskog Novog Sela oboren je pešak. Nakon zbrinjavanja je prevezen do bolnice.

U protekla 24 sata u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo ambulantnih pregleda je bilo 69,od čega petnaestoro dece. Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene temperature i prehlade.

Kućnih poseta je bilo 24, uglavnom hronični bolesnici, dok je transporata u gradu bilo 14, van grada 7, a u pratnji lekara 4.

Intervencija na javnom mestu je bilo šest:

– U marketu “Podunavlje”, na Kotežu 2, jedna osoba je kolabirala.Pregledana je i dat

je savet za dalje.

-U Kočinoj ulici, u mesari “Matijević”, pozlilo je jednoj osobi, koja je prevezena do

SHMP.

-Na Starom buvljaku je pozlilo jednoj osobi koja je nakon pregleda prevezena do

kuće.

– Na Buvljaku je jeda osoba kolabirala i prevezena je do SHMP.

– U Ulici Cara Lazara jedna devojčica je kolabirala. Nakon pregleda je prevezena do bolnice.

– U Vojvođanskoj ulici zatečeno je alkoholisano lice sa povredom glave.Nakon pregleda je prevezen do bolnice.

(Pančevac)

HITNA POMOĆ Deto povređeno u sabraćajnom udesu kod Tamiš kapije

HITNA POMOĆ: Dva udesa u gradu, povređeni pešak i motociklista