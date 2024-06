KREĆE SEZONA KUPANJA Pančevački otvoreni bazen počinje sa radom 20. juna

Otvoreni plivački bazen na Sportskom centru Strelište počeće da radi oko 20. juna, kaže za RTV Pančevo Predrag Stojadinov direktor JKP „Mladost“. Bazen će raditi tokom čitave nedelje, a radno vreme je od 10 do 18 sati za građanstvo. Dok ne počne sa radom otvoreni bazen, rekreativci i sportisti mogu da koriste zatvoreni bazen.

Sa dolaskom lepog vremena i visokoh temperatura razmišlja se o tome na kojin način se rashladiti. Mnogi Pančevci godinama unazad na visokim letnjim temperaturma osveženje pronađu na otovorenom plivačkom bazenu na Sportskom centru Strelište.

– Sa završetkom školske godine oko 20. juna mi otvorimo otvoreni plivački bazen i mi pratimo vremensku prognozu. Ljudi zovu i pitaju kada počinje da radi bazen, ali uvek otvaramo u isto vreme. Uvek je to sa završetkom đačke školske godine. Cena ulaznica nije menjana, ona je za odrasle 320 dinara, za decu do 5 godina se ne polaćaju ulaz, a za decu od 5 do 10 godina cena ja 230 dinara, rekao je Predrag Stojadinov – direktor JKP „Mladost“.

Ovih dana radnici Javno komunalnog preduzeća „Mladost“ rade na uređivanju samog bazena i prostora oko njega, kako bi bio spreman za punjenje vodom i početak sezone.

– Neke značajna investicije su bile prošle godine kada su potpuno rekonstruisani toaleti na otvorenom plivačkom bazenu, uvek vršimo tehničku pripremu, uvek ima radova i provere. Zasada je sve kako treba a nadam se da će tako biti i do 20. juna kada planiramo početak rada, rekao je Predrag Stojadinov – direktor JKP „Mladost“.

Dok ne bude počeo da radi otvoreni bazen, za sve ljubitelje plivanja biće otvoren zatvoreni bazen i on će verovatno raditi do kraja juna, kaže Predrag Stojadinov.

Posle toga zatvoreni bazen ulazi u letnji režim rada, biće radova, biće keramičkih radova pre svega na tribinama. Moramo da ga pirpremimo za jesenje – zimsku sezonu

Otvoreni bazen radiće za građanstvo svakog dana tokom nedelje u periodu od 10 do 18 sati. Prema najavama čelnika iz JKP „Mladost“ bazen će raditi do polovine septembra kada se ulazi u zimski režim rada.

(Pančevac/RTV Pančevo)

