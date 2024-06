ON UŽIČANIMA RADI O GLAVI Mladi Filipinac jedan je od omiljenijih frizera u gradu, tu je proslavio i svoj rođendan

Užice – Jedan običan dolazak na šišanje kod poznatog užičkog frizera Nemanje Tarića, promenilo je život mladom Filipincu, ali i frizure mnogima u gradu na Đetinji. Ian Dimaunahan već sedam meseci radi kao frizer u Užicu, a vrlo brzo postao je omiljen među svojim novim kolegama i sugrađanima.

– On je došao jedne subote da se ošiša, pričali smo pomalo na engleskom jeziku i onda sa shvatio da je on zapravo po profesiji frizer i pokazao mi je slike svojih radova. Onda sam mu ponudio da zamenimo mesta i da on mene ošiša i obrije i tada sam shvatio da zaista to zna da radi. Potom smo se lako dogovorili da kad mu istekne ugovor u jednoj fabrici u kojoj je radio da pređe kod nas. Bilo je malo skeptičnih pogleda prema njemu na samom početku, ali svi su ga vrlo brzo prihvatili i zavoleli, odličan je frizer ali i kao čovek, kaže za RINU vlasnik salona Nemanja.

I Ian se lako navikao na gostoprimljivost i lepu narav Užičana i kaže da nema nameru da napušta ovaj srpski grad, u kojem je pre neki dan proslavio i svoj rođendan.

– Srbija i Užice su zaista fantastični, ne može da se porede ni sa jednom zemljom u kojoj sam ranije bio. Ovde se zaista osećam kao kod kuće. Srećan sam i što radim posao koji volim. Najvažnije mi je da je mušterija zadovoljna, da ono što oni požele kad je u pitanju frizura to i dobiju, kaže mladi Filipinac.

Dodaje da mu je na samom početku jezik predstavljao problem, ali da je uz svoje kolege i mušterije naučio pomalo da priča i srpski, ali da planira da uči još.

– Naučio sam da se oko frizura dogovorimo na srpskom, onda neke osnovne stvari poput dobar dan, kako ste, doviđenja… Planiram da još dodatno učim i lakše komuniciram, jer za sada odavde iz Užica ne planiram da idem. Sviđa mi se i srpska kuhinja, toliko je drugačija od naše, ali ono što opet moram da naglasim jesu srdačni i dobri ljudi. To se zaista retko viđa u svetu, kaže Ian.

Da je Filipinac postao jedan od omiljenih frizera u Užicu govori i to da mnogi koji dolaze u salon, traže da ih šiša upravo Ian.

(Pančevac/RINA)

