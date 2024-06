GLUMAC STEVAN PIJALE DONIRAO MATIČNE ĆELIJE Evo kako je to izgledalo

U Registru davalaca matičnih ćelija hemato-poeze je 21 hiljada naših građana, duplo više nego pre dve godine, kada je počela Nacionalna kampanja „Osloni se na mene”, koju podržava i RTS. Srbija je i u Svetskom registru potencijalnih davalaca koji ima više od 42 miliona ljudi. Kada u lečenju mogu da pomognu matične ćelije, pretražuju se i domaći i svetski registar kako bi se pronašao podudarni davalac.

Odavno se upisao u Registar davalaca matičnih ćelija, a onda je poželeo da podrži i kampanju „Osloni se na mene“. Da njegov potpis nije bio gluma, i samo u korist medijske promocije, glumac Stevan Piale je to i dokazao. Pretraživanjem i našeg i svetskog registra utvrđeno je njegove matične ćelije mogu da budu spas i lek za neku njemu potpuno nepoznatu osobu.

„Prvo sam imao nekih 15 sekundi nekog straha, kako to izgleda, a posle toga, saznanje da nekome pomogneš, da nekome spaseš život… Svakako se čovek oseća mnogo bolje, uradio je veliku stvar“, rekao je glumac Stevan Pijale.

Kome će pomoći Stevanove matične ćelije nije poznato, a ukoliko bude želeo, zbog određene zakonske procedure, moći će da sazna tek za nekoliko godina.

„Ja snimam seriju pet dana nedeljno, imam dve predstave, ženu, dve ćerke, nije mi ovo mnogo uticalo na život. Najteže je da vas neko bocne iglom, i da odmorite par sati“, istakao je glumac.

U Institutu za majku i dete prva transplantacija od dobrovoljnog davaoca urađena je 2009.godine.

Najmlađi pacijent je bila beba od dva meseca, najstariji mladić od 20 godina. Matične ćelije pomažu kod nekih oblika akutnih leukemija, raka kostne srži, limfnih žlezda, kod nekih urođenih bolesti, kod solidnih tumora. U ovom trenutku u Sterilnom bloku Instituta je četvoro dece, još šestoro u pripremi za transplantaciju.

„U Institutu za majku i dete smo uradili prošle godine ukupno 26 transplantacija od toga 10 od dobrovoljnih davalaca. Ne treba izgubiti iz vida da teoretski samo 25 odsto pacijenata kojima treba uraditi transplantaciju, gde je neophodan davalac, ima davaoca u porodici, šta ćemo sa ostalima“, rekla je prof. dr Dragana Vujić, rukovodilac Sterilnog bloka Centra za transplantaciju, Instituta za majku i dete.

„Upisivanje u registar zahteva malo dobre volje pet minuta vremena, popuni se upitnik i da mali uzorak krvi iz periferne vene, to je sve. Svi uzorci stižu u Institut za transfuziju u registar matičnih ćelija hematopoeze, mi proveravamo upitnike, iz uzorka radimo hla tipizaciju, definišamo antigene to je najvažnije za transplantaciju, sve to se ubacuje u bazu“, rekla je Glorija Miletić iz Registra davalaca matičnih ćelija hematopoeze, sa Instituta za transfuziju krvi Srbije

U Srbiji je do sada urađeno preko 300 transplantacija kod dece i odraslih, većina davalaca za naše građane su iz Svetskog registra. I naši građani pomagali su nekim nepoznatim ljudima.

„Kada je ovako humana stvar upitanju, ne treba da pravimo razliku gde je bolesnik, bolesnik je bolesnik, a naše je samo da damo matične ćelije i da mu damo šansu da preživi“, rekla je Glorija Miletić.

(RTS)

