ED PANČEVO: Bez struje sutra potrošači u Pančevu, Omoljici, Alibunaru i Vršcu

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u petak, 14. juna, bez struje će biti potrošači u Pančevu, Omoljici, Vršcu, Alibunaru, Beloj Crkvi.

Pančevo

09:30 – 11:00 – Ul. Bokokotorska i Primorska k.b. 31.

11:30 – 12:30 – Ul. Kopaonička od k.b. 25 do k.b. 31.

Omoljica

10:00 – 10:30 – Tanaska Rajića od Maksima Gorkog do kanala, Branislava Nušića od Tanaska Rajića do Vuka Karadžića, Knjaza Miloša od Maksima Gorkog do kanala.

12:00 – 12:45 – Maksima Gorkog od Patrijaha Čarnojevica do Uroša Predića, Stefana Nemanje od Patrijaha Čarnojevića do Vršačke.

Bela Crkva

08:00 – 15:00 – Đavolji most, CS Kajtasovo, CS Jezero.

Alibunar

09:00 – 13:00 – Bratstva Jedinstva 14-76, 19-83, Save Munćana 20-84, 19-81, Vuka Karadžića 8-100, 9-105, Prvomajska (cela ulica), 27. marta (cela ulica), Brigadirska (cela ulica), Ratarska (cela ulica) i Vašarska (cela ulica).

Vršac

08:30 – 09:30 – Stepe Stepanovića od firme Vojvodina put ka deponiji, desna strana.

09:00 – 13:00 – Feliks Mileker 31 i 31 a, Heroja Pinkija 44.

Vršac

09:30 – 10:30 – Vojvode Putnika bb deponija smeća.

11:00 – 14:00 – Janka Halabure 61-73, 66-78, Vojvode Mišića 32/a, 32/c, 34-76, 41/1 i 41-89, Bihaćka 38-86, 39-87, Igmanska 40-86, 37-77, Save Kovačevića (Prva Nova) od početka do Vojvode Mišića, Ruskih oslobodioca (Druga Nova) od početka do Janka Halibure 12a, Dimitrija Tucovića 60/a-104, 77-93, D. Tucovića od Skadarske do Ruskih oslobodioca, Mitropolita Stratimirovića 2, Mihajla Pupina 40-126, 3-33, V.Brigada 31/a, 31/2, 31/b, 46-80, 53/a-93, Igmanska 65/1 i 67, Vase Pelagića 1-25.

