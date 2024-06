POLAGANJE ZAVRŠNOG ISPITA 2024: Važna pravila na samom testiranju!

Pančevački maturanti osnovnih škola naredne nedelje polažu prvi zvanični ispit zrelosti. Naime, završni ispit zakazan je za 18,19. i 20., i budući srednjoškolci biće u prilici da pokažu znanje i sposobnosti iz maternjeg jezika, matematike, biologije, geografije, isotrije itd. Prvi dan, u utorak 18. juna, zakazano je polaganje završnog ispit iz srpskog jezika, drugog dana, u sredu 19. juna, test iz matematike, a trećeg dana,u sredu, 20. juna, biće održano testiranje tzv. izbornog predmeta.

Za treći test osmaci i osmakinje mogli su da se opredele između pet predmeta: istorije, geografije, fizike, hemije, biologije. Prema zvaničnim podacima Ministarstva prosvete većina budućih srednjoškolaca ove godine izabrali su da testira znanje iz geografije. Ono što je važno, jeste da roditelji i đaci ne treba da brinu da će ostati bez mesta u nekoj od škola.

Naime, za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2024/2025. godinu, planirano je ukupno 72.522 mesta, dok je osmi razred završailo oko 67.000 đaka, tako da mesta ima za svakog. Kada je reč o samom testiranju, nije zgoreg podsetiti maturante na jasna pravila igre koja važe u učionicama tokom rada.

Prvog dana osmaci polažu test iz srpskog (maternjeg) jezika u 9 sati. Predviđeno vreme za izradu je dva sata, ali, uvek ima onih koji brzo urade zadatke koje znaju, stoga, prema Pravilniku oni ne mogu da napuste učionicu u prvih 45 minuta. Isto važi i za preostala dva zasvršna testa. Na sam dan testiranja maturanti moraju uz sebe da imaju đačku knjižicu i identifikacionu nalepnicu ( Obrazac 41).

U mnogim školama je praksa da učenici đačke knjižice predaju razrednim starešinama još tokom probnog završnog ispita da one ostanu u školi do male mature. Treba proveriti da li je to slučaj.

Nadležni apeluju na roditelje i đake da na završni ispit dođu na vreme, odnosno, da su u školi već u osam sati. Prema proceduri, sledi raspoređivanje po učionicama ili fiskulturnoj sali, zavisno od toga gde škola organizuje polaganje testova. Prema instrukciji Ministarstva prosvete, za učenike koji kasne do pola sata, direktor može da odobri da pristupi polaganju testa, međutim, vredi znati da rešavanje zadataka u tom slučaju traje do trenutka kada završavaju ostali đaci, u 11 sati.

Nema produžavanja vremena. Važno je istaći da testovi moraju biti urađeni plavom hemijskom olovkom. Tokom rada učenici mogu da koriste grafitnu olovku i gumicu, ali kada predaju test, odgovori moraju biti napisani u skladu s pravilima.

U suprotnom, odgovor koji je ispisan samo grafitnom ili crnom hemijskom olovkom neće biti priznat. U zadacima gde se od učenika očekuje da nešto dopišu, uvek treba koristiti puni nazivi, jer skraćenice nisu dozvoljene (npr. imenica, a ne im., ili lokativ, a ne lok.).

Test se popunjava ćirilicom, a odgovori treba da budu razumljivi i gramatički i pravopisno ispravni.

Posebno je zabranjena upotreba mobilnih telefona, kalkulatore, pametnih satove itd. Sve „gedžite“ maturanti su u obavezi da ostave isred prostorije gde se polaže prijemni. Kandidati mogu da ponesu flašicu sa vodom, a od pribora grafitnu olovku , gumicu i plavu hemijsku olovku. Na test iz matematike još treba da ponesu i lenjir, trougao i šestar.

Z.S