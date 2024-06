UŽASNO SE BOJIM, NE MOGU DA POVERUJEM

Nakon što je odlukom Višeg suda u Pančevu J. Z. (67) iz Banatskog Novog Sela, koji se sumnjiči da je sredinom aprila obljubio devojku (19), izašao na slobodu, za medije se oglasila i oštećena tinejdžerka.

Kako navodi potresena devojka, ne može da poveruje da se čovek, koji je tako nešto počinio, našao na slobodi, pogotovo što se radi o licu koje je već osuđivano zbog silovanja.

Kako navodi devojka, potresena je nakon ove odluke i plaši se za svoju bezbednost.

– Ne mogu da verujem da uopšte može da se dogodi da sud takvog čoveka pusti na slobodu. On je na slobodi maltene pre nego što je i uhapšen. Da li to znači da on sada može da nastavi da siluje koga hoće? Užasno sam potresena i bojim se za sebe, za porodicu, za drugarice. Bojim se za sve druge devojčice kojima sada on može da radi šta hoće i da ne odgovara. Taj čovek je i meni rekao da može da mi uradi šta hoće i da neće odgovarati – navodi za medije vidno uznemirena devojka.

Prema njenim rečima, ne može da shvati kako čovek koji je već robijao zbog istog dela može da se nađe na slobodi.

– Njemu to nije prvi put, on je već osuđivan na 5, 6 godina zatvora za silovanje. Kada sam to saznala, najpre iz novina, pozlilo mi je. Ja ne mogu da verujem da će on ikada biti na slobodi – zaključuje potresena i uplakana žrtva silovanja.

Viši sud u Pančevu nedavno je doneo odluku da J. Z. izađe na slobodu, nakon što mu je pritvor bio određen kako ne bi uticao na svedoke koji su bili saslušani. Tužilaštvo se žalilo na ovakvu odluku suda, a još uvek nije odlučeno po žalbi.